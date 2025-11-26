قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بسبب صورة في الكينج.. الزعيم عادل إمام يتصدر التريند مع كرم مطاوع

خالد يوسف

عاد اسم الزعيم عادل إمام، ليتصدر مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع تداول فئة كبيرة للجمهور لقطة تذكر محمد إمام، بالتعاون الفني بين الفنان كرم مطاوع ووالده، على غرار إعادة تعاونه مع الفنانة حنان مطاوع بمسلسل «الكينج».

محمد إمام يسترجع ذكريات الزعيم مع كرم مطاوع 

شارك الفنان محمد إمام جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة من كواليس مسلسله الجديد "الكينج"، تشير إلى تعاونه مع حنان مطاوع، التي تجسد شخصية زمزم الدباح، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، في إشارة لتعاون والده والفنان الراحل كرم مطاوع في كثير من الأعمال الماضية.

وحرص إمام في منشوره على استرجاع ذكريات التعاون الفني الذي جمع والده الزعيم عادل إمام بالفنان القدير كرم مطاوع قبل عقود، مشيرًا إلى أن صورة اليوم تعكس امتداد تلك المسيرة، حيث يلتقي الأبناء لأول مرة في عمل درامي واحد من خلال مسلسل "الكينج".

أحداث مسلسل الكينج

يشارك محمد إمام، في بطولة مسلسل الكينج، عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة ميرنا جميل، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى خاطر.

وتدور أحداث مسلسل الكينج، في إطار تشويقي اجتماعي حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة يحاول التغلب عليها. وسينطلق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.

آخر أعمال محمد إمام

كانت آخر أعمال محمد إمام، هو مسلسل «كوبرا» الذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة إصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

الهام شاهين تتحدث عن الزعيم والسندريلا في الهلفوت

لم يكن مسلسل محمد إمام هو السبب الوحيد لتصدر اسم  والده للتريند، حيث ‎اقيمت ندوة الفنانة القديرة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي تحملها اسمها، وتحدثت خلالها عن الزعيم عادل إمام وتعاونها معه.

وقالت إلهام شاهين خلال الندوة: لم أصدق حين عرض علي فيلم الهلفوت، خاصة وأن الدور يوازي دور عادل إمام، والعمل كان مكتوبا لسعاد حسني، لكنها اعتذرت، ولا أعلم سبب هذا الاعتذار.

بسبب صورة في الكينج الزعيم عادل إمام كرم مطاوع محمد إمام حنان مطاوع مسلسل «الكينج إلهام شاهين

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
السعال
