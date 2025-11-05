قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. الدردير لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك: ينتظركم الكابوس
موعد مباراة مان سيتي ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
رمضان 2026.. محمد صلاح العزب يعلن بدء تصوير "الكينج" بطولة محمد عادل إمام

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
تقى الجيزاوي

أعلن المؤلف محمد صلاح العزب عن بدء تصوير مسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد عادل إمام ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

وكتب محمد صلاح العزب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، “بسم الله لا قوة إلا بالله الكينج لمحمد إمام ، والمخرجة شيرين عادل ، والعبد الفقير إلى الله .. رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله على إم بي سي مصر وشاهد”.

محمد صلاح العزب يعلن تأجيل مسلسل الكينج

وفى نوفمبر ٢٠٢٤ ، كان أعلن المؤلف محمد صلاح العزب تأجيل عرض مسلسل “الكينج” من بطولة محمد عادل إمام، والذى كان من المقرر طرحه فى رمضان المقبل ٢٠٢٥ .

وكتبت المؤلف محمد صلاح عز العرب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، “النجم محمد إمام والمخرجة شيرين عادل، والعبدالفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان2025 إلى رمضان 2026 بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه،ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير”.

اعمال محمد عادل إمام

وكان شارك الفنان محمد إمام فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا”.

ومسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

محمد صلاح العزب مسلسل “الكينج” الفنان محمد عادل إمام الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦

