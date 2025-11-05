رمضان 2026.. محمد صلاح العزب يعلن بدء تصوير "الكينج" بطولة محمد عادل إمام

أعلن المؤلف محمد صلاح العزب عن بدء تصوير مسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد عادل إمام ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

وكتب محمد صلاح العزب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، “بسم الله لا قوة إلا بالله الكينج لمحمد إمام ، والمخرجة شيرين عادل ، والعبد الفقير إلى الله .. رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله على إم بي سي مصر وشاهد”.

محمد صلاح العزب يعلن تأجيل مسلسل الكينج

وفى نوفمبر ٢٠٢٤ ، كان أعلن المؤلف محمد صلاح العزب تأجيل عرض مسلسل “الكينج” من بطولة محمد عادل إمام، والذى كان من المقرر طرحه فى رمضان المقبل ٢٠٢٥ .

وكتبت المؤلف محمد صلاح عز العرب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، “النجم محمد إمام والمخرجة شيرين عادل، والعبدالفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان2025 إلى رمضان 2026 بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه،ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير”.

اعمال محمد عادل إمام

وكان شارك الفنان محمد إمام فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا”.

ومسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.