قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع عقد مقاولة مرحلة C1 بمشروع South Med الساحل الشمالي بـ 10 مليارات جنيه

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع عقد مقاولة مع شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة لتنفيذ أعمال انشائية في مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي الغربي بقيمة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه ( ما يعادل 200 مليون دولار تقريبا ) .

حضر حفل توقيع العقود  ، المهندس وائل الديب ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى ، والمهندس طارق يوسف ، رئيس مجلس ادارة شركة كونكريت بلس ، بحضور عدد من كبار القيادات والمسؤولين بالشركتين . 

ويشمل عقد المقاولة أعمال بناء 179 عمارة كاملة التشطيب تضم شاليهات فاخرة متنوعة المساحات تطل على اللاجونز ، بالاضافة الى أعمال البنية التحتية الخاصة بالعمارات ، وذلك في منطقة C01 ، احدى مناطق المرحلة الاولى من مشروع ساوث ميد وتضم حوالي 400  عمارة .

وتتضمن أعمال المقاولات تطبيق أحدث معايير التصميم العمراني والبيئي ، واستخدام التقنيات الذكية في الأعمال الكهروميكانيكية ، مثل استخدام انظمة اضاءة وري ذكية لتوفير الطاقة والمياه ، بالاضافة الى الانظمة الحديثة لادارة النفايات .

وتعقيبا على توقيع العقد، أكد المهندس وائل الديب ان هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المجموعة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات المقاولات ذات الكفاءة العالية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة فى تنفيذ مختلف مراحل مشروع "ساوث ميد" .

وأشار الى ان منطقة شاليهات C01 تقع ضمن المرحلة الاولى من مشروع ساوث ميد ، والتي تشمل أيضا مناطق V01 و T01 و C03 و G01 والمارينا ، وتضم فيلات وشاليهات متنوعة بإطلالات مميزة على البحر واللاجونز والجولف، وتقع المرحلة الاولى على مساحة اجمالية تربو على 10 مليون متر مربع ، وتجري فيها أعمال التسويات والانشاءات على قدم وساق وفق البرامج الزمنية المقررة .

من جانبه ، صرح المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس:"نفتخر بشراكتنا مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بدأت من خلال تنفيذ مشروعين ضمن مدينة نور، وتستمر هذة الشراكة اليوم في مشروع ساوث ميد. اختيارنا للعمل مع أحد أبرز المطورين العقاريين في مصر هو دليل على ثقة نفخر بها، وتعاون نعتز بالاستمرار فيه."

يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع في موقع استراتيجي بالساحل الشمالي بالقرب من مطار العلمين، ويجري تطويره ليكون وجهة عالمية في جنوب المتوسط ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط كشواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا واسبانيا واليونان، مما يضع الساحل الشمالي المصري في قلب السياحة الدولية ويعيد رسم خريطة السياحة العالمية على البحر المتوسط بما يملكه من مقومات الوجهات السياحية الفاخرة. 

ويضم "ساوث ميد" مارينا عالمية لتشجيع سياحة اليخوت ، وأكثر من 60 ألف وحدة سكنية متنوعة، وأكثر من ألفي غرفة فندقية، وملعب جولف عالمي ، بالإضافة إلى مناطق تجارية عالمية وواحدة من كبرى مدن ألعاب الترفيه في الشرق الأوسط.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ، نجحت على مدى نحو 55 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومستدامة قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر، على غرار مدينتي والرحاب ونور في شرق القاهرة ، ومدينة "بنان الرياض" بالمملكة العربية السعودية، ومشروعي "جود" و "يامال" بسلطنة عمان. 

وتُصنف طلعت مصطفى ضمن أكبر 6% من الشركات في الأسواق الناشئة في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية بقيمة سوقية تتجاوز 149 مليار جنيه بما يعادل 3,1 مليار دولار، كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 115 ملايين متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها الى أكثر من 1.5 مليون نسمة، وتخطط لتقديم تجربتها الفريدة في مجال التطوير العقاري لأكثر من 1.5 مليون نسمة جديدة خارج مصر مثل السعودية وسلطنة عمان خلال الفترة من 2025 حتى 2030.

طلعت مصطفى مصر عقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

فرجانى ساسى

يوم المئوية فى ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

منتخب السنغال

أمم أفريقيا | السنغال ينأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على بنين بثلاثية نظيفة

بالصور

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد