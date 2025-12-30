توقيع عقد مقاولة مرحلة C1 بمشروع South Med الساحل الشمالي بـ 10 مليارات جنيه

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع عقد مقاولة مع شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة لتنفيذ أعمال انشائية في مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي الغربي بقيمة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه ( ما يعادل 200 مليون دولار تقريبا ) .

حضر حفل توقيع العقود ، المهندس وائل الديب ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى ، والمهندس طارق يوسف ، رئيس مجلس ادارة شركة كونكريت بلس ، بحضور عدد من كبار القيادات والمسؤولين بالشركتين .

ويشمل عقد المقاولة أعمال بناء 179 عمارة كاملة التشطيب تضم شاليهات فاخرة متنوعة المساحات تطل على اللاجونز ، بالاضافة الى أعمال البنية التحتية الخاصة بالعمارات ، وذلك في منطقة C01 ، احدى مناطق المرحلة الاولى من مشروع ساوث ميد وتضم حوالي 400 عمارة .

وتتضمن أعمال المقاولات تطبيق أحدث معايير التصميم العمراني والبيئي ، واستخدام التقنيات الذكية في الأعمال الكهروميكانيكية ، مثل استخدام انظمة اضاءة وري ذكية لتوفير الطاقة والمياه ، بالاضافة الى الانظمة الحديثة لادارة النفايات .

وتعقيبا على توقيع العقد، أكد المهندس وائل الديب ان هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المجموعة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات المقاولات ذات الكفاءة العالية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة فى تنفيذ مختلف مراحل مشروع "ساوث ميد" .

وأشار الى ان منطقة شاليهات C01 تقع ضمن المرحلة الاولى من مشروع ساوث ميد ، والتي تشمل أيضا مناطق V01 و T01 و C03 و G01 والمارينا ، وتضم فيلات وشاليهات متنوعة بإطلالات مميزة على البحر واللاجونز والجولف، وتقع المرحلة الاولى على مساحة اجمالية تربو على 10 مليون متر مربع ، وتجري فيها أعمال التسويات والانشاءات على قدم وساق وفق البرامج الزمنية المقررة .

من جانبه ، صرح المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس:"نفتخر بشراكتنا مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بدأت من خلال تنفيذ مشروعين ضمن مدينة نور، وتستمر هذة الشراكة اليوم في مشروع ساوث ميد. اختيارنا للعمل مع أحد أبرز المطورين العقاريين في مصر هو دليل على ثقة نفخر بها، وتعاون نعتز بالاستمرار فيه."

يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع في موقع استراتيجي بالساحل الشمالي بالقرب من مطار العلمين، ويجري تطويره ليكون وجهة عالمية في جنوب المتوسط ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط كشواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا واسبانيا واليونان، مما يضع الساحل الشمالي المصري في قلب السياحة الدولية ويعيد رسم خريطة السياحة العالمية على البحر المتوسط بما يملكه من مقومات الوجهات السياحية الفاخرة.

ويضم "ساوث ميد" مارينا عالمية لتشجيع سياحة اليخوت ، وأكثر من 60 ألف وحدة سكنية متنوعة، وأكثر من ألفي غرفة فندقية، وملعب جولف عالمي ، بالإضافة إلى مناطق تجارية عالمية وواحدة من كبرى مدن ألعاب الترفيه في الشرق الأوسط.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ، نجحت على مدى نحو 55 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومستدامة قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر، على غرار مدينتي والرحاب ونور في شرق القاهرة ، ومدينة "بنان الرياض" بالمملكة العربية السعودية، ومشروعي "جود" و "يامال" بسلطنة عمان.

وتُصنف طلعت مصطفى ضمن أكبر 6% من الشركات في الأسواق الناشئة في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية بقيمة سوقية تتجاوز 149 مليار جنيه بما يعادل 3,1 مليار دولار، كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 115 ملايين متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها الى أكثر من 1.5 مليون نسمة، وتخطط لتقديم تجربتها الفريدة في مجال التطوير العقاري لأكثر من 1.5 مليون نسمة جديدة خارج مصر مثل السعودية وسلطنة عمان خلال الفترة من 2025 حتى 2030.