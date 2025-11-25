محمد إمام يعلن انضمام حنان مطاوع لمسلسل الكينج

أعلن الفنان محمد إمام انضمام الفنانة حنان مطاوع لأبطال مسلسل الكينج الذي من المقرر أن ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2026، حيث وجه لها رسالة يعبر من خلالها عن حبه وتقديره لها.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ حنان مطاوع من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:" مفاجأة المسلسل لأول مره مع نجمة الوطن العربي حنان مطاوع نجمة كبيرة وممثلة قديرة مستمتع بكل لحظة قدامها أحلى أخت في الدنيا استنوا زمزم الدباح في مسلسل الكينج رمضان2026 إن شاء الله".

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» في موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

وشارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل «كوبرا»، والذي شارك فيه كل من: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.