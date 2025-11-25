قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب جروس.. محمد أضا يكشف تفاصيل إيقاف قيد الزمالك الجديد
ياسمين الخطيب عن إيقاف قيد الأبيض: لا شيء أكثر بؤسا من أن تكون زملكاويا
الأهلي بطلًا.. اتحاد السلة يكشف موقف نهائي دوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد
الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد
أفضل دعاء جوف الليل تفتح لك أبواب الخير.. لا تفوتها
"ليس مجرد تمر".. وزيرة التضامن تصف مصنع "تمور التكافل" بـ"قِبلة الأمل"
الري: نمتلك 3 محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة 4.3 مليار متر مكعب
محمد فراج يكشف أصعب المشاهد في مسلسل ورد وشوكولاتة
بعد دعوات لحلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تنهي مهمتها في القطاع
سعد الدين الهلالي: أُحيي المستشار عدلي منصور لتقي عزاء أخيه على المقابر
بسبب خروقات وقف إطلاق النار.. خبراء أمميون يطالبون بحظر توريد الأسلحة لإسرائيل
انضباط وتنظيم جيد.. "القومي لحقوق الإنسان" يرصد أجواء اليوم الأول لانتخابات النواب بالمرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إمام يعلن انضمام حنان مطاوع لمسلسل الكينج

محمد امام
محمد امام
يمنى عبد الظاهر

أعلن الفنان محمد إمام انضمام الفنانة حنان مطاوع لأبطال مسلسل الكينج  الذي من المقرر أن ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2026، حيث وجه لها رسالة يعبر من خلالها عن حبه وتقديره لها.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ حنان مطاوع من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:" مفاجأة المسلسل لأول مره مع نجمة الوطن العربي حنان مطاوع نجمة كبيرة وممثلة قديرة مستمتع بكل لحظة قدامها أحلى أخت في الدنيا استنوا زمزم الدباح في مسلسل الكينج رمضان2026 إن شاء الله".

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» في موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

وشارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل «كوبرا»، والذي شارك فيه كل من: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

الفنان محمد إمام حنان مطاوع الكينج مسلسلات رمضان 2026 مسلسل الكينج الدباح كوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ترشيحاتنا

مراسم توقيع عقد مدينة قمينس الصناعية

مرحلة جديدة للتنمية الصناعية وفرص استثمارية ضخمة ومشاركة مصرية.. مدينة صناعية متكاملة في قمينس بليبيا

معرض IWWI Cairo 2025

رئيس القابضة يتفقد منتجات الغابات الشجرية بأسوان ويشيد بنجاح تجارب الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة

معرض IWWI Cairo 2025

القابضة لمياه الشرب تبحث التعاون في تقنيات القياس والتحكم منخفضة التكاليف

بالصور

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة.. طبيبات يحذرن

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد