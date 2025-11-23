بتحب الناس وملهاش في النميمة.. ألفت عمر تتحدث عن مواقفها مع حنان مطاوع

كشفت الفنانة ألفت عمر، تفاصيل علاقتها بالفنانة حنان مطاوع، وكواليس حدثت بينهما على المستوى الفني والشخصي.

وقالت ألفت عمر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري: «أنا بحس حنان مطوع دي نجمة في كل حاجة على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني والتعاملات وهي بالنسبة لي كوكتيل جميل قوي .. لإنها ممثلة شاطرة ومش معتمدة على اسم باباها ومامتها.. واللي ما يفكرش فـ حنان قعدت في البيت ثلاث سنين ما اشتغلتش مع إنها كانت عاملة حاجات كتير مهمة فلو هي معتمدة على اسم باباها وكلمتها ما كانتش قعدت في البيت».

وتابعت ألفت عمر: «حنان مكافحة وممثلة كبيرة .. وأنا واحدة من الناس لما بنشوف المواهب بتاخد حقها بنفرح زي ما بنزعل إن فيه ناس مش موهوبة وبتاخد أكتر من حقها فلينا حق إن إحنا نحتفي ونفخر ونحتفل بالناس اللي عندها موهبة وبتاخد حقها»

وأضافت ألفت عمر: «على المستوى الإنساني، حنان بتحب الناس فعلا ومركزة في شغلها جدا.. وملهاش في النميمة .. كمان هي عندها وعي وإدراك مختلف للأحداث حواليها وللأمور اللي بتحصل في الحياة».

أعمال ألفت عمر

وكان أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

قصة مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في منطقة النوبة وقرية قمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة. أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق. العمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.



