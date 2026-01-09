المشترى عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر.. هل يشكل خطر علينا

يشهد محبو الفلك والظواهر الفلكية، اليوم 10 يناير، حدث فلكي مميز يتمثل في تقابل كوكب المشتري مع الشمس، وهي ظاهرة تتيح أفضل فرصة لمتابعة ورصد أكبر كواكب المجموعة الشمسية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات الفلكية.

أفضل فرصة لرصد عملاق المجموعة الشمسية

أوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كوكب المشتري أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية، سيكون في حالة تقابل مع الشمس، حيث سيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة ويظل مرئيًا طوال الليل.

وأشار تادرس إلى أن كوكب المشتري سوف يشرق من جهة الشرق بالتزامن مع غروب الشمس في جهة الغرب، وسوف يظل عملاق المجموعة الشمسية ظاهر في السماء طوال ساعات الليل، حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وهو ما يمنح هواة الفلك وقت طويل لمشاهدته بوضوح.

وأكد رئيس قسم الفلك السابق أن هذه الظاهرة تعد أفضل توقيت لرؤية كوكب المشتري وتصويره، حيث يكون في أقرب مسافة ظاهرية له من الأرض، ويظهر أكثر سطوع ولمعان مقارنة ببقية أيام العام، مما يسهل رصده.

وأضاف أن كوكب المشتري يعد عملاق كواكب المجموعة الشمسية، نظرًا لضخامته الهائلة، كما أنه يتميز بوجود عدد كبير من الأقمار الطبيعية التي يمكن رصد بعضها باستخدام تلسكوب صغير.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أن ظاهرة التقابل لا تمثل أي خطر على الأرض، وإنما هي حدث فلكي طبيعي يتكرر بصورة دورية، وتكمن أهميته في إتاحة الفرصة للباحثين والهواة لمتابعة الكواكب ودراسة خصائصها الفيزيائية وحركتها بدقة أكبر.

واختتم تادرس تصريحاته بالتأكيد على أن متابعة مثل هذه الظواهر تسهم في نشر الوعي الفلكي وتعزيز الاهتمام بالعلوم الفضائية، داعيًا المهتمين إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة لرصد وتصوير كوكب المشتري والاستمتاع بجمال السماء ليلًا.

وكانت قد شهدت سماء مصر، يوم الثلاثاء الماضي، ظاهرة فلكية جميلة هي اقتران القمر مع كوكب المشتري(عملاق كواكب المجموعة الشمسية)، في حدث انتظره عشاق الفلك لمتابعة جمال السماء ورصد هذا المشهد الرائع بالعين المجردة.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر تراءى في هذه الليلة متقارب مع كوكب المشتري عند غروب الشمس، حيث كان الاقتران واضح في السماء، وامكن للعين المجردة متابعة المشهد بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أدوات مكبرة.