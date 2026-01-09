محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد

أعلن عزام الغريب محافظ حلب، أنّ قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصل محافظ حلب: "باشرنا فتح الطرقات وإزالة الحواجز في إطار استكمال تأمين الأحياء وتهيئتها لعودة آمنة للنازحين".

ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصدر عسكري القول بأنه تم رصد تواجد لقوات تتبع لتنظيم "pkk" الإرهابي بحي الشيخ مقصود في حلب، حيث تحاول تقويض الاتفاق واستهداف الجيش وقوى الأمن.

فيما صرح وزير الداخلية أنس خطاب قائلا : في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون والتنسيق المباشر مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت وحداتنا المختصة من خلال عملية أمنية محكمة مشتركة من إلقاء القبض على العسكري العام لولاية الشام في تنظيم داعش.