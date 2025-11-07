محمد إمام ينعى والد محمد رمضان

حرص الفنان محمد إمام على نعي والد الفنان محمد رمضان، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد معاناة مع مرض بالقلب خلال الأعوام الماضية.



وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لزميلي النجم محمد رمضان في وفاة والده، الله يرحمه ويغفر له، البقاء لله".



وانهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد.

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.



وغادر الفنان محمد رمضان المقابر بعد إتمام مراسم الدفن، ووجّه الشكر لكل من شاركهم لحظات الوداع، قائلاً: "عظم الله أجركم جميعًا، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد."