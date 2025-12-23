الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي

علق الدكتور مصطفى عبد الكريم أمين الفتوى بدار الإفتاء، على واقعة تصوير الفنان أحمد الفيشاوي في عزاء والدته من مسافة قريبة وانتهاك الخصوصية .



وقال مصطفى عبد الكريم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" موقف الموت صعب للغاية ويستدعي ان يتعظ الإنسان لأن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي نعلمها جميعا ".



وتابع مصطفى عبد الكريم :" لابد ان يتم مراعاة أهل المتوفى في موقف الموت وتجنب اي موقف يلحق الضرر بهم ".

وأكمل مصطفى عبد الكريم :" المؤسسة الدينية تعمل على نشر الفتاوى والبيانات لتوجيه الناس إلى ما فيه محاسن الاخلاق والترفع عن الامور التي تسبب في إلحاق الضرر بالحلق ".

ولفت مصطفى عبد الكريم :" الإنسان عليه أن يتحقق ويتحرى الدقة قبل نشر اي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي ".

