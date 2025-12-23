نقيب الصحفيين يدين محاولة تصوير أحمد الفيشاوي خلال عزاء والدته ويصفها بانتهاك للمعايير المهنية

أدان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، محاولة تصوير الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب خلال تلقيه العزاء في وفاة والدته، مؤكدًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد وأخلاقيات التغطية الصحفية المهنية.

وقال البلشي، في بيان: أؤيد بشكل كامل ما ورد في بيان شعبة المصورين، معتبرًا أن الواقعة تتعارض جملةً وتفصيلًا مع الأعراف المهنية والضوابط الصارمة التي وضعتها النقابة لتغطية المناسبات الإنسانية الحساسة.

وتابع نقيب الصحفيين: إنني أدين بشدة ما تم في الواقعة ومحاولة تصوير الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب في عزاء والدته، في لحظة حزن إنسانية بالغة الخصوصية.

وأكمل أن "هذا التصرف يتعارض جملةً وتفصيلاً مع الأعراف المهنية والقواعد الصارمة التي وضعتها النقابة وشعبة المصورين لتغطية مثل هذه المناسبات الحساسة”.

تجاوز صارخ لحقوق الأشخاص في خصوصيتهم

لقد مثل هذا الفعل تجاوزاً صارخاً لحقوق الأشخاص في خصوصيتهم، وإيذاءً لمشاعر أصحاب العزاء الذين يمرون بظروف قاسية. نحن نؤمن أن التوازن بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الكرامة الإنسانية والمشاعر هو أساس مهنتنا.

أدعو جميع الزملاء إلى الالتزام التام بهذه الضوابط الأخلاقية والمهنية، والتحلي بالحساسية والمسؤولية في تغطية الأحداث، خاصة تلك المرتبطة بظروف إنسانية. يجب أن تكون مهنة الصحافة والإعلام مصدراً للتنوير والمسؤولية، وليس للإساءة أو التطفل.