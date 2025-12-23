قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الصحفيين يدين محاولة تصوير أحمد الفيشاوي خلال عزاء والدته ويصفها بانتهاك للمعايير المهنية

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أدان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، محاولة تصوير الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب خلال تلقيه العزاء في وفاة والدته، مؤكدًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد وأخلاقيات التغطية الصحفية المهنية.

وقال البلشي، في بيان: أؤيد بشكل كامل ما ورد في بيان شعبة المصورين، معتبرًا أن الواقعة تتعارض جملةً وتفصيلًا مع الأعراف المهنية والضوابط الصارمة التي وضعتها النقابة لتغطية المناسبات الإنسانية الحساسة.

وتابع نقيب الصحفيين: إنني أدين بشدة ما تم في الواقعة ومحاولة تصوير الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب في عزاء والدته، في لحظة حزن إنسانية بالغة الخصوصية. 

وأكمل أن "هذا التصرف يتعارض جملةً وتفصيلاً مع الأعراف المهنية والقواعد الصارمة التي وضعتها النقابة وشعبة المصورين لتغطية مثل هذه المناسبات الحساسة”.

تجاوز صارخ لحقوق الأشخاص في خصوصيتهم

لقد مثل هذا الفعل تجاوزاً صارخاً لحقوق الأشخاص في خصوصيتهم، وإيذاءً لمشاعر أصحاب العزاء الذين يمرون بظروف قاسية. نحن نؤمن أن التوازن بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الكرامة الإنسانية والمشاعر هو أساس مهنتنا.

أدعو جميع الزملاء إلى الالتزام التام بهذه الضوابط الأخلاقية والمهنية، والتحلي بالحساسية والمسؤولية في تغطية الأحداث، خاصة تلك المرتبطة بظروف إنسانية. يجب أن تكون مهنة الصحافة والإعلام مصدراً للتنوير والمسؤولية، وليس للإساءة أو التطفل.

خالد البلشي أحمد الفيشاوي أخلاقيات التغطية الصحفية الأعراف المهنية والضوابط الصارمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

قطع المياه

مساء الجمعة| قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة ..تعرف عليها

نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمغاغة

بتكليف من محافظ المنيا.. نائب المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمغاغة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

جهود متنوعة

أهالى قرية غرب أسوان يشكرون الرئيس السيسى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية بمبادرة "حياة كريمة "

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد