"الصحفيين" تحيي ذكرى النصر على العدوان الثلاثي وتتسلم وثائق المقاومة الشعبية

تحتفل نقابة الصحفيين المصريين بذكرى النصر على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956م، وذلك يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025م، في تمام الساعة الخامسة مساءً بمسرح النقابة في الدور الأول.

وتشمل الاحتفالية:

• استلام النقابة لوثائق المقاومة الشعبية 1956م، ومنها مجموعة المنشورات الكاملة الأصلية لهيئة تحرير شعب مصر، "هاتاشاما".

• صور كاملة وموثقة من المنشورات، التي ألقتها طائرات العدوان البريطانية على سكان بورسعيد، والمنشورات التي ردت عليها من المقاومة.

• عرض للفيلم الوثائقي النادر "فليشهد العالم"، من إنتاج وزارة الإرشاد القومي آنذاك، "الثقافة حاليًا".

• تكريم النقابة لأبرز أسماء المقاومين سنة 1956م.

• حفل فرقتي "الفنون الشعبية"، و"السمسمية" بورسعيد.

وتدعوكم النقابة للمشاركة في فعاليات احتفال النصر لنتذكر معًا بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد ضد جيوش القوى العظمى بالعالم في واحدة من أهم وأخطر معارك مصر في العصر الحديث.