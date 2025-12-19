قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة 5 آلاف جنيه
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحاجات
بسبب حيازة سلاح ناري.. ضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال
صادرات قطاع الأغذية تحقق 11 مليار دولار في 10 أشهر
محمود كارم: ما تقدمه مصر لـ 9 ملايين لاجئ تجسيد للمواطنة الإنسانية
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء 360 خزان وبئر نشو لحجز مياه الأمطار فى مطروح

مياه الامطار
مياه الامطار
ايمن محمود

أعلنت محافظة مطروح أن قطاع الموارد المائية والرى نجح فى إنشاء عدد من الخزانات والآبار النشو  لحجز مياه الأمطار  فى عدد من مدن محافظة مطروح 

 أوضحت محافظة مطروح أنه تم إنشاء 249 خزان سعة 100م 3 بمناطق مختلفة بإجمالى تكلفة 38.6 مليون جنيه ..

كما تم إنشاء 111 بئر نشو بتكلفة نحو 4 ملايين  جنيه وكذلك إنشاء سد أبو إسماعيل للتقليل من مخاطر السيول على المنطقة السكنية بتكلفة 11 مليون جنيه . كما تم إنشاء سد ركامى و5 حواجز ترابية مع التكسية بالدبش وتأهيل الحاجز الترابى بمنطقة وادى أم لشطان بمنطقة القصر .

كما تم فى مجال حماية الشواطئ  تنفيذ 6 ألسنة لحماية الشاطئ بخليج مطروح على مرحلتينو و25 لسان بشاطئ الابيض على مرحلتين بتكلفة اجمالية 280,6 مليون جنيه.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية وذلك بديوان عام تعليم مطروح بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام

أوضحت وكيل الوزارة ضرورة قيام مسئولي الإدارات بجولات متابعة ميدانية بالمدارس للاطمئنان علي الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية مع تحفيز الطلاب علي المواظبة بالحضور بسبل تربوية محددة كذلك الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كذلك رصد ومراجعة آليات تقييم الطلاب يومياً و أسبوعيا وشهريا من خلال الإطلاع علي كراسات وكشاكيل الطلاب المخصصة لذلك مع الاطمئنان علي تفعيل القواعد المنظمة للغياب بما يضمن الجدية والانضباط بكافة المؤسسات التعليمية .

وأكدت خلال الاجتماع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام مشيرة أن تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية ضمان حقيقي للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وفي سبيل حصول كل طالب علي حقه كاملا .

وفي نهاية الإجتماع أكدت للحضور ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة أي تحديات وتخطيها بكافة السبل والإمكانات المتوفرة لضمان تقديم منتج تعليمي متميز.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبارمحافظة مطروح ابار امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

الجلاش الحلو

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد