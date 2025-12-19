إنشاء 360 خزان وبئر نشو لحجز مياه الأمطار فى مطروح

أعلنت محافظة مطروح أن قطاع الموارد المائية والرى نجح فى إنشاء عدد من الخزانات والآبار النشو لحجز مياه الأمطار فى عدد من مدن محافظة مطروح

أوضحت محافظة مطروح أنه تم إنشاء 249 خزان سعة 100م 3 بمناطق مختلفة بإجمالى تكلفة 38.6 مليون جنيه ..

كما تم إنشاء 111 بئر نشو بتكلفة نحو 4 ملايين جنيه وكذلك إنشاء سد أبو إسماعيل للتقليل من مخاطر السيول على المنطقة السكنية بتكلفة 11 مليون جنيه . كما تم إنشاء سد ركامى و5 حواجز ترابية مع التكسية بالدبش وتأهيل الحاجز الترابى بمنطقة وادى أم لشطان بمنطقة القصر .

كما تم فى مجال حماية الشواطئ تنفيذ 6 ألسنة لحماية الشاطئ بخليج مطروح على مرحلتينو و25 لسان بشاطئ الابيض على مرحلتين بتكلفة اجمالية 280,6 مليون جنيه.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية وذلك بديوان عام تعليم مطروح بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام

أوضحت وكيل الوزارة ضرورة قيام مسئولي الإدارات بجولات متابعة ميدانية بالمدارس للاطمئنان علي الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية مع تحفيز الطلاب علي المواظبة بالحضور بسبل تربوية محددة كذلك الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كذلك رصد ومراجعة آليات تقييم الطلاب يومياً و أسبوعيا وشهريا من خلال الإطلاع علي كراسات وكشاكيل الطلاب المخصصة لذلك مع الاطمئنان علي تفعيل القواعد المنظمة للغياب بما يضمن الجدية والانضباط بكافة المؤسسات التعليمية .

وأكدت خلال الاجتماع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام مشيرة أن تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية ضمان حقيقي للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وفي سبيل حصول كل طالب علي حقه كاملا .

وفي نهاية الإجتماع أكدت للحضور ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة أي تحديات وتخطيها بكافة السبل والإمكانات المتوفرة لضمان تقديم منتج تعليمي متميز.