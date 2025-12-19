105 آلاف مواطن.. تقديم مساعدات إنسانية وعلاجية بمطروح

أعلنت محافظة مطروح انه تم خلال ال6 سنوات الماضية تقديم مساعدات إنسانية ومالية كإجراء عمليات جراحية و أدوية وتكاليف زواج وغيرها ل 105.044 مواطن .

وأشارت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح إلى أنه تم خلال الست سنوات الماضية تقديم (25.4) مليون جنيه مساعدات إنسانية ومالية كإجراء عمليات جراحية و أدوية وتكاليف زواج وغيرها وذلك لعدد (105.044) مستفيد من أصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين من أبناء مطروح. .

ولفت إلى تصدر محافظة مطروح ضمن المحافظات الأكثر إستجابة لشكاوى المواطنين فى التقارير الشهرية لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،احتفالية لجنة الحفاظ على التراث بالعيد القومى للمحافظة وأحياء ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915 بحضور الدكتور إســـلام رجب نائب المحافظ ،اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام ،المهندس حسـين السنينى السكرتير العام المساعد والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن ، والمستشار يحيى الحوفى رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح ،و أعضــاء الهيئة البرلمانية بمطروح والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمدومشايخ مطروح ، وعبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث و أعضاء اللجنة والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف والدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء بمطروح ،و القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بمطروح

وعدد كبير من شباب المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة .

تضمنت الإحتفالية فيلم تسجيلي ووثائقى عن معركة وادى ماجد وأحداثها ،كذلك فقرات شعرية وغنائية عن معركة وادى ماجد وتكريم عدد من الفائزين في المسابقات الفنية والثقافية التى نظمتها لجنة الحفاظ على التراث بمطروح ،وتكريم شهداء ومصابين ومشاركة معركة وادى ماجد وتسليم درع لممثلي قبائل مطروح وسيوة .

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص التهنئة لجميع أهالى مطروح قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية ودينية، ومرأة وشباب، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي في 15 ديسمبر من كل عام ، مع حلول الذكرى العاشرة بعد المائة لذكرى معركة وادى ماجد، وانتصار أبناء مطروح على قوات الاحتلال البريطانى عام 1915 بقيادة المجاهد حسين العاصي قائد ثورة أبناء مطروح.. الذين سطروا فى شجاعة وبسالة بطولة وملحمة وطنية فى مواجهة العدو مع ضرورة استنهاض روح الإصرار والعزيمة من هذه الملحمة مع استمرار المضى قدماً في تحقيق مزيد من الإنتصارات ليس العسكرية فقط ،ولكن أيضاً التنموية على أرض مطروح بسواعد وعقول أبنائها... حراس البوابة الغربية بتكاتفهم مع قواتنا المسلحة ممثلة في المنطقة الغربية العسكرية ورجال الشرطة البواسل في حماية حدود الوطن

مشيدا بدور لجنة الحفاظ على التراث برئاسة الإعلامي عبد الحميد القناشى وكل أعضاء اللجنة لحرصها على جمع البيت المطروحى الواحد بكافة طوائفه وقبائله .. للمشاركة الفاعلة في احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى ، وجهود اللجنة الملموسة لحفظ تراث المحافظة الممتد عبر العصور، و رفع درجة الوعى وغرس الانتماء لدى الاجيال الجديدة من خلال= تنظيم المسابقة الثقافية للعام الثانى فى البحث والشعر والفن عن معركة وادى ماجد بين الأطفال والشباب وطلاب جامعة مطروح بحثاً عن معرفة تاريخ أجدادهم وسعادته بتكريم الفائزين في المسابقة ولجنة التحكيم مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لإستمرارها مع تعدد المجالات المشاركة لتكون عنواناً لتلاحم فكر وعقول أبناء مطروح نحو حماية التاريخ و التراث والحفاظ عليه .

مؤكدا أن قوة المجتمع وتماسكه وسلامة بنائه والحفاظ على أخلاقه والعلاقات السائدة فيه تتطلب جيلاً من الشباب تربى على ثقافة مجتمعه وأعتز بتراثه وحافظ على عاداته وتقاليده مع المساهمة في دفع عجلة تنمية مجتمعه وتقدمه نحو مستقبل أفضل .