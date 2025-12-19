سكرتير عام البحر الأحمر يشهد القرعة العلنية للوحدات السكنية بعمارات باتا بمدينة الغردقة

شهد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة،

القرعة العلنية للوحدات السكنية بعمارات باتا بمدينة الغردقة ، حيث تم تسليم الوحدات لأصحابها من مالكي العمارات القديمة التي تم ازالتها بالمنطقة ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، أسامةصبحي ممثلا عن الشئون القانونية بمجلس مدينة الغردقة وسلوي احمد رفعت مدير عام الايرادات بمدينة الغردقة والأستاذة شاهيناز احمد كامل مدير ايرادات حي شمال الغردقة .

ومن جانبه وجه السكرتير العام التهنئة لمالكي الوحدات السكنية ، مشيرا ان إقامة مشروع ال 5 عمارات بشارع باتا يأتي ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بالبنية التحتية والسكنية بمختلف مدنها ، بالإضافة الي توفير وحدات سكنية عالية الجودة بدلا من القديمة المتهالكة التي تم إزالتها .

كما أكد السكرتير العام أن إجراءات القرعة العلنية تمت في إطار الشفافية والحياد الكامل ، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من الجهات المختصة ، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مالكي الوحدات السكنية .

وفي ذات السياق اكد اللواء ياسر حماية ان المحافظة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الإسكان ، وتطوير المناطق الغير آمنه والعمارات المتهالكة ، حفاظا علي سلامة المواطنين، وتوفير سكن آمن وحياة كريمة لهم ، مشيرا ان المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مجال الإسكان منذ تولي اللواء عمرو حنفي مسئولية المحافظة .