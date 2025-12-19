إكرامي يبكي على الهواء بسبب رمضان صبحي

كشف إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، تطورات الوضع لزوج ابنته رمضان صبحي، لاعب بيراميدز بعد إيقافه ٤ سنوات.

وقال كابتن إكرامي الشحات عبر تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي منهارا بالبكاء: “في بداية المشكلة قولت إن رمضان صبحي حالته النفسية بقت كويسة، اتضح إن كل الكلام ده مش مظبوط خالص وكان بيتماسك قدامنا، لكن الفترة اللي فاتت لما روحت له لقينا حالته النفسية سيئة جدًا فوق ما تتصور، معنوياته بقت في الحضيض، يارب يرجع لـ بيته”.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ،عن مصير رمضان صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم والتعاقد مع بديله فى الفترة المقبلة.

وأصدرت المحكمة الرياضية قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إننا ندعم رمضان صحبي ولن نتخلى عنه فى قضية المنشطات والتوزير فى الإمتحانات الدراسية.

وشدد المصدر على أن، بالفعل نبحث فى الوقت الحالى عن بديله ونتمني التعاقد مع أحمد عبدالقادر نجم الأهلي ليعوض غياب رمضان صبحي فى الفترة المقبلة.