غيابات عديدة للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر .

تنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا كليوباترا كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور للتواجد مع منتخب مصر الأول الذى يستعد للمشاركة فى كأس الامم الافريقية 2025 بالمغرب.

كما يغيب محمد مجدى أفشة وكريم فؤاد وأشرف بن شرقى بسبب الإصابة بينما يعانى ياسين مرعى من الاجهاد.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة بعد مشاركته في كأس العرب والمالى أليو ديانج مع منتخب بلاده .

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من كأس الرابطة رفقة طلائع الجيش وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا .