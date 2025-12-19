قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسن المستكاوي يكشف الدروس المستفادة من كأس العرب

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على أجواء بطولة كأس العرب، مشيراً إلى الدروس المستفادة منها.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏من دروس كأس العرب ‏كيف يكون العمل بجد مفتاح اللعب بجد، ‏كيف تكون كرة القدم بهذا المستوى من إنتاج خبرات تدريبية ومشروع تحدثنا عنه قبل عقود". 

وتابع: “‏كيف يكون المشهد الكامل للعبة والبطولة هو التنافسية والجمهور والبهجة والسعادة والروح الرياضية والأخلاق واحترام الفائز والشد علي يد المهزوم، ‏كيف تجعل الملعب واحة البهجة والسعادة وكيف تجعل ماحول الملعب في الشارع مكان للقاء والتلاقي والتآخي والتعارف والتقارب”. 

وأضاف: “‏كيف تجمع الناس وتهتف لهم انهم فريق واحد وليسوا عدة فرق، ‏كيف تكون أرض الملعب وكيف تكون خدمات الملعب وكيف يكون دخول الملعب سهلا وكيف يكون  الخروج من الملعب سهلا ايضا، ‏كيف يمكن تحديد عدد الحضور معروفا ومحددا، ‏كيف يمكن ان تصنع كرة القدم بعدا قوميا عربيا واحدا؟”.

حسن المستكاوي بطولة كأس العرب المستكاوي منتخب المغرب

