حسن المستكاوي يكشف الدروس المستفادة من كأس العرب

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على أجواء بطولة كأس العرب، مشيراً إلى الدروس المستفادة منها.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏من دروس كأس العرب ‏كيف يكون العمل بجد مفتاح اللعب بجد، ‏كيف تكون كرة القدم بهذا المستوى من إنتاج خبرات تدريبية ومشروع تحدثنا عنه قبل عقود".

وتابع: “‏كيف يكون المشهد الكامل للعبة والبطولة هو التنافسية والجمهور والبهجة والسعادة والروح الرياضية والأخلاق واحترام الفائز والشد علي يد المهزوم، ‏كيف تجعل الملعب واحة البهجة والسعادة وكيف تجعل ماحول الملعب في الشارع مكان للقاء والتلاقي والتآخي والتعارف والتقارب”.

وأضاف: “‏كيف تجمع الناس وتهتف لهم انهم فريق واحد وليسوا عدة فرق، ‏كيف تكون أرض الملعب وكيف تكون خدمات الملعب وكيف يكون دخول الملعب سهلا وكيف يكون الخروج من الملعب سهلا ايضا، ‏كيف يمكن تحديد عدد الحضور معروفا ومحددا، ‏كيف يمكن ان تصنع كرة القدم بعدا قوميا عربيا واحدا؟”.