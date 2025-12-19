من الچيم.. محمد صلاح يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية

شارك محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وظهر محمد صلاح من صالة الچيم بقميص منتخب مصر أثناء الاستعداد لأمم افريقيا.

محمد صلاح

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بكل قوة وتركيز لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب حاملا على عاتقه طموح الفوز باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

يدخل الفريق الوطني البطولة بعزيمة كبيرة وإصرار على إعادة المجد القاري إلى مصر معتمدا على مزيج من الخبرة والشباب وسط تجهيزات دقيقة يقودها العميد حسام حسن لضمان أفضل جاهزية لكل لاعب.

كل مباراة في البطولة تمثل خطوة نحو تحقيق الهدف الكبير حيث يسعى الفراعنة لاستعراض قوتهم الهجومية والدفاعية وكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية تضاف إلى سجلهم الحافل بالإنجازات.

استعدادا منتخب مصر

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني حسام حسن استعداداته المكثفة في المغرب قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث أجرى الفريق اليوم الخميس أول تدريباته في مدينة أغادير تحضيرًا لمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية يوم 22 ديسمبر الجاري.