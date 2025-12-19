قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الچيم.. محمد صلاح يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

شارك محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وظهر محمد صلاح من صالة الچيم بقميص منتخب مصر أثناء الاستعداد لأمم افريقيا.

محمد صلاح

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بكل قوة وتركيز لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب حاملا على عاتقه طموح الفوز باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

يدخل الفريق الوطني البطولة بعزيمة كبيرة وإصرار على إعادة المجد القاري إلى مصر معتمدا على مزيج من الخبرة والشباب وسط تجهيزات دقيقة يقودها العميد حسام حسن لضمان أفضل جاهزية لكل لاعب. 

كل مباراة في البطولة تمثل خطوة نحو تحقيق الهدف الكبير حيث يسعى الفراعنة لاستعراض قوتهم الهجومية والدفاعية وكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية تضاف إلى سجلهم الحافل بالإنجازات.

استعدادا منتخب مصر 

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني حسام حسن استعداداته المكثفة في المغرب قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث أجرى الفريق اليوم الخميس أول تدريباته في مدينة أغادير تحضيرًا لمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية يوم 22 ديسمبر الجاري.

محمد صلاح منتخب مصر انستجرام كأس الأمم الإفريقية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

سوريا

سوريا .. عقوبات على فصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بذكرى تولى أمير البلاد مقاليد الحكم

علم مصر

مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد