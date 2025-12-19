حمد الله يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب

أعلن عبد الرازق حمد الله، مهاجم المنتخب المغربي، عن اعتزاله اللعب الدولي، بعد تتويج المغرب بكأس العرب.

وقال حمد الله في تصريحات صحفية: “فخور بحصولى على لقب كأس العرب مع المنتخب المغربي الذي كنت أتمنى أتواجد معه في محافل دولية عديدة خلال الفترات السابقة”.

وتابع: “سعيد بحصولي على بطولة في اخر مشوارى مع المنتخب المغربي والتى جاءت بعد سنوات طويلة كنت احلم بالدفاع عن ألوان أسود الأطلسى”.

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

تتويج المغرب

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.