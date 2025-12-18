سفير مصر بالمغرب: تأمينات خاصة للمنتخب في المغرب نظرًا لتواجد نجوم عالميين مثل محمد صلاح

تحدث أحمد عبد اللطيف سفير مصر بالمغرب، عن وصول منتخب مصر إلى المغرب لخوض كأس أمم إفريقيا.

وقال عبد اللطيف في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: السلطات المغربية وأعضاء السفارة حرصوا على حفاوة الاستقبال وكان هناك استقبال خاص لبعثة منتخب مصر

واضاف: الجميع في فرحة بوصول لمنتخب مصر، وطلبنا وجود تأمين خاص نظرا لاهمية منتخب مصر وبوجود نجوم كبار والسلطات المغربية وافقت على ذلك ط

وتابع: هناك سعادة بالغة بوجود محمد صلاح نظرا لاهميته ومكانته العالمية والروح المعنوية عالية وهناك جالية مصرية كبيرة في المغرب لمؤازرة المنتخب

وواصل: هناك تسهيلات لاجراءات دخول المصريين لمؤازرة المنتخب في أمم أفريقيا