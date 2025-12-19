قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

مصطفي محمد
مصطفي محمد
ميرنا محمود

شارك مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي جمهورة صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر مصطفي محمد وهو يستعرض لياقته البدنية من الجيم ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

كشف الإعلامي محمد طارق، أن مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، يضع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 هدفًا رئيسيًا لتسويق نفسه مجددًا في الملاعب الأوروبية، في ظل رغبته في تقديم مستوى قوي يعزز فرص بقائه داخل القارة العجوز.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»،  أن مصطفى محمد في حال عدم استمراره في أوروبا، قد يتجه للانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمنحه الاستقرار المادي والفني، خاصة بعد سنوات من الاحتراف خارج مصر.

وأشار أضا إلى أن النادي الأهلي يراقب موقف مصطفى محمد، ولا يمانع انتقاله للاحتراف في الخليج، على أن يدخل في مفاوضات لضمه بعد عام أو عامين، خاصة أن اللاعب سيكون قد أنهى رحلته الخارجية وبات يميل للعودة إلى الدوري المصري في مرحلة لاحقة من مسيرته.

مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي اخبار الرياضة اداء مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

خريطة المرحلة الثانية كاملة بالأرقام.. مستقبل وطن في الصدارة.. والمستقلون يقتربون من ثلث المقاعد

اقتصاد

برلماني: الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال

انتخابات مجلس النواب

قائمة النواب الخاسرين تتسع بعد جولة إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد