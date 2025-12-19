تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي بسبب التحـ.رش بمذيعة

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي حادث تصادم بين مذيعة وشاب بسبب قيام الأخير بالتحرش بالمذيعة لفظيا أثناء سيرهما على الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم دون إصابات بطريق مصر–إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 42.

بالفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارتين؛ الطرف الأول السيارة رقم “ف ل"، تقودها مقدمة برامج بقناة الشمس، وأسفر التصادم عن كسر بالفانوس الخلفي الأيمن وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيمن بسيارتها والسيارة سارية التراخيص

والطرف الثاني سيارة رقم “ر ر”، قيادة شاب 23 عامًا، ومقيم بني سلامة بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن تهشم بالاكصدام الأمامي وكسر بالفانوس الأمامي الأيمن، والسيارة سارية التراخيص.

وكشفت المعاينة، أنه أثناء سير مقدمة البرامج بالطريق المشار إليه، قام قائد السيارة الثانية بالتحرش اللفظي بها، ما أدى إلى اصطدامه بسيارتها من الخلف وحدوث التلفيات المشار إليها، دون وقوع إصابات أو تلفيات بالمال العام.

وتم التحفظ على الطرفين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة