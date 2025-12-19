قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مطلوب 100مليون جنيه لفك قيد الزمالك.. 7 قضايا تضغط على القلعة البيضاء

الزمالك
منتصر الرفاعي

يواجه نادي الزمالك ظرفًا ماليًا صعبًا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يحتاج النادي إلى نحو 2.2 مليون دولار أي ما يعادل تقريبًا 100 مليون جنيه مصري لتسوية مستحقاته وفك إيقاف القيد قبل انطلاق فترة الانتقالات في يناير المقبل هذا المبلغ أصبح ضرورة عاجلة لضمان قدرة الفريق على تسجيل لاعبين جدد ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

7قضايا  تضغط على القلعة البيضاء

تضغط على الزمالك مجموعة من القضايا المالية المعلقة، أبرزها قضية اللاعب شيكو بانزا، إلى جانب المستحقات المتأخرة للمدربين واللاعبين السابقين. 

تشمل هذه القضايا مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات مساعده 60 ألف دولار، والسويسري كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار، والتونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 ألف دولار. 

وبذلك يصل إجمالي المستحقات المطلوبة من النادي إلى نحو 818 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 38 مليون جنيه مصري، دون احتساب القضايا الأخرى المعلقة التي ما زالت قيد الانتظار.

ملفات مالية جديدة تضيف الأعباء

إضافة إلى ذلك، يواجه الزمالك عدة مستحقات جديدة تزيد الضغط المالي على الإدارة منها مستحقات اللاعبين ميشالاك وإبراهيما نداي، ومستحقات نادي الزمامرة المغربي في صفقة صلاح الدين مصدق، ومستحقات نادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي، إلى جانب المستحقات الخاصة باللاعب التونسي أحمد الجفالي، كل هذه الالتزامات المالية تجعل إدارة النادي أمام تحدٍ كبير في الحفاظ على القدرة على تسجيل لاعبين جدد استعدادًا للموسم الجديد.

تأثير قرار "فيفا" على الانتقالات

ويؤثر قرار فيفا بشكل مباشر على قدرة الزمالك في سوق الانتقالات إذ يمنع النادي من قيد أي لاعب جديد حتى يتم سداد المستحقات المالية المتأخرة. 

هذا القرار يضع الفريق أمام تحديات فنية كبيرة ويزيد من الأعباء المالية على الإدارة هي الوقت الذي يسعى فيه النادي للحفاظ على استقراره الرياضي والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

في النهاية يبدو أن الزمالك أمام مرحلة دقيقة تتطلب حلولًا عاجلة لتسوية المستحقات المالية وإعادة القيد لضمان استمرار الفريق في تعزيز صفوفه والاستعداد الجيد للموسم الجديد.

الزمالك في مواجهة المال والقوانين قبل الموسم الجديد

مع اقتراب بداية الموسم الجديد يبدو أن الزمالك أمام مرحلة دقيقة تتطلب حلولًا عاجلة لتسوية المستحقات المالية وإعادة القيد لضمان استمرار الفريق في تعزيز صفوفه والمنافسة بقوة في جميع البطولات. 

إدارة النادي مطالبة الآن باتخاذ خطوات سريعة لتخفيف الضغط المالي وحماية حقوق النادي مع السعي للحفاظ على استقرار الفريق على المستوى الفني والرياضي.

الزمالك نادي الزمالك قيد الزمالك جوميز شيكو بانزا

