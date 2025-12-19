قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

جانب من الندوة
جانب من الندوة
مصطفى الرماح

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "الدور التكاملى لمؤسسات الدولة فى مواجهة الأزمات والكوارث" ، تطرقت الندوة التى شهدت مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع ومؤسسات الدولة إلى الجهود المبذولة فى مواجهة الأزمات والكوارث للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، خاصة دور وزارة الداخلية وتكامله مع دور مختلف الوزارات المعنية وجهات الدولة بما يضمن سرعة الاستجابة كوحدة متكاملة لخدمة الوطن والمواطن.

استعرضت الندوة على مدار جلساتها دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث وخطة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ودور الوزارات المعنية فى التعامل مع الأزمات والكوارث فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى دعم متخذ القرار ، وأهمية الرسائل الإعلامية فى توجيه الرأى العام للتعامل الأمثل مع الأزمات.

على هامش الندوة تم عرض فيلم تسجيلى عن دور وزارة الداخلية وأجهزة الدولة فى التعامل مع الأزمات والكوارث وسط إشادة كبيرة من الحضور بجهود الوزارة وحرصها على التطرق إلى موضوعات ذات أبعاد أمنية.

أوصت الندوة فى ختام فعالياتها بتفعيل التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، والتخطيط المسبق لمواجهة أى سيناريوهات محتملة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الإستجابة الفعالة، وتدريب الكوادر البشرية، مع التأكيد على دور الإعلام فى توعية المواطنين عند التعامل مع الأزمات والكوارث.

وهناك حرص كبير من وزارة الداخلية على التطرق إلى موضوعات تهم المجتمع لتنمية الوعى والتعامل مع كافة الأزمات بشكل سريع وفاعل ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

