أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "الدور التكاملى لمؤسسات الدولة فى مواجهة الأزمات والكوارث" ، تطرقت الندوة التى شهدت مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع ومؤسسات الدولة إلى الجهود المبذولة فى مواجهة الأزمات والكوارث للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، خاصة دور وزارة الداخلية وتكامله مع دور مختلف الوزارات المعنية وجهات الدولة بما يضمن سرعة الاستجابة كوحدة متكاملة لخدمة الوطن والمواطن.

استعرضت الندوة على مدار جلساتها دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث وخطة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ودور الوزارات المعنية فى التعامل مع الأزمات والكوارث فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى دعم متخذ القرار ، وأهمية الرسائل الإعلامية فى توجيه الرأى العام للتعامل الأمثل مع الأزمات.

على هامش الندوة تم عرض فيلم تسجيلى عن دور وزارة الداخلية وأجهزة الدولة فى التعامل مع الأزمات والكوارث وسط إشادة كبيرة من الحضور بجهود الوزارة وحرصها على التطرق إلى موضوعات ذات أبعاد أمنية.

أوصت الندوة فى ختام فعالياتها بتفعيل التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، والتخطيط المسبق لمواجهة أى سيناريوهات محتملة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الإستجابة الفعالة، وتدريب الكوادر البشرية، مع التأكيد على دور الإعلام فى توعية المواطنين عند التعامل مع الأزمات والكوارث.

وهناك حرص كبير من وزارة الداخلية على التطرق إلى موضوعات تهم المجتمع لتنمية الوعى والتعامل مع كافة الأزمات بشكل سريع وفاعل ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.