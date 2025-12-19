عربية النواب: مصر تتحرك بثبات لحماية ودعم السودان من أجل الاستقرار

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، يعكس بجلاء ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها دعم وحدة واستقرار الدول الشقيقة، وعلى رأسها السودان.



وأوضح " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر تنطلق في تحركاتها من إدراك عميق بأن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري، وأن ما تمر به الخرطوم من ظروف دقيقة يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا، تقوده الدول المحورية وفي مقدمتها مصر، لوقف نزيف الدم والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية مشيراً إلى أن المباحثات التي جرت بين قيادتي البلدين عكست رؤية استراتيجية واضحة تقوم على رفض أي محاولات لتفكيك الدولة السودانية أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للحلول السياسية التي تحترم إرادة الشعب السوداني وتحافظ على سيادة أراضيه.



وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أهمية ما تضمنه اللقاء من تأكيد على وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان، وضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس التزام الدولة المصرية بالقيم الإنسانية والأخلاقية في تعاملها مع الأزمات الإقليمية.



وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق يبرهن على أن مصر تتحرك بمنهج شامل يربط بين الأمن القومي العربي والأفريقي، ويحافظ على حقوق الشعوب في التنمية دون الإضرار بالآخرين مؤكداً على ضرورة مواصلة دعم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها القيادة المصرية من أجل استعادة الاستقرار في السودان وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة