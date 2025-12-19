قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر لن تقبل بانهيار السودان الشقيق.. ولم يعد مقبولا الصمت على ما يحدث.. ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: مصر لن تقبل بانهيار السودان الشقيق.. ولم يعد مقبولا الصمت على ما يحدث
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لم يعد مقبولا الصمت على ما يحدث في السودان، مشيرا إلى أنه لن نسمج بانهيار السودان وتفتيت السودان وتقسيمه، فمصر  لن تفرط في أمنها القومي.

ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق له ويرغب في استضافته، حسبما أفادت قناة " القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .

الوطنية : تلقينا 46 شكوى في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،  التحية والتقدير للناخبين على الاستجابة لدعوات المشاركة في الانتخابات والحرص على المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.

الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل صفقة تجارية بحتة، مشيرًا إلى أن محاولات تسييسها جاءت بشكل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، حيث صدرت تصريحات من وزراء إسرائيليين يحثون رئيس وزرائهم على وقف الصفقة، في حين كانت مواقف مصر السياسية واضحة منذ البداية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي.

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين
أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

عام الحصان الناري 2026 .. خبيرة فلك وطاقة تكشف الأبراج الأكثر والأقل حظًا
كشفت خبيرة الطاقات والفلك، وفاء حامد، عن توقعاتها لعام 2026 المعروف باسم "عام الحصان الناري"، مؤكدة أن العام سيكون سريع الإيقاع ويحمل تحولات وفرصًا مهمة على الصعيدين المهني والعاطفي والمالي.

رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية: مصر تمتلك منتجا سياحيا ثقافيا فريدا
كشف هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية، عن حجم التسويق للسياحة الثقافية مقارنة بباقي الأنماط السياحية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بالفعل منتجًا سياحيًا ثقافيًا فريدًا على مستوى العالم، إلا أن ما كان ينقص هذا المنتج هو آليات الصناعة السياحية، وكيفية إظهاره بالشكل المناسب.

رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
روى عرفة، والد الفتاة الراحلة مريم، تفاصيل مأساوية عن واقعة نبش قبر ابنته بعد دفنها في مقابر مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الصدمة ما زالت تسيطر عليه وعلى أسرته حتى الآن، في ظل غموض الدوافع وراء الجريمة.

اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
قالت الدكتورة نازك أبو زيد رئيس مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان، إنّه منذ بداية الحرب في السودان وحتى الآن، جرى استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات.

مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
يمثل الذهب من أقدم وأهم المعادن الثمينة التي عرفتها البشرية، وأنه مع التغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق وتقلبات أسعار العملات، يبقى الذهب خيارًا مستقرًا يجذب اهتمام المستثمرين ويزيد من احتياطيات الدول، والكثير يبحث اليوم عن أسعار الذهب.

