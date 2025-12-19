قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كفر الشيخ تحصد 7 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة.. صور

الفائزون في البطولة
الفائزون في البطولة
محمود زيدان

حقق أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى 7 ميداليات والمركز الأول فى الترتيب العام لبطولة الجمهورية للمصارعة للكبار التى أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لاعبى المشروع القومى بمركز تدريب مصارعة المشروع فى بيلا، بعد حصولهم على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول كل من :روحيم إبراهيم وزن 63 ك، أحمد عبدالبارى 67، فارس محمد عبدالستار 97، وعلى المركز الثاني والميدالية الفضية كل من " عمر  محمد حسين 60، يوسف وليد 87 والميدالية البرونزية والمركز الثالث: مصطفى بكرى 67 ، محمد عبدالبارى 60 .

جاءت مشاركات مصارعة المشروع في بطولات الجمهورية والدولية، بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، الدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، الجهاز الفني: الكابتن ياسر صقر المدرب الأوليمبي، كابتن أبو غنام الرحماني، الدكتور أحمد البيلي مدربي المشروع القومي.

كفر الشيخ وزير الرياضة أخبار الرياضة محافظ كفر الشيخ

