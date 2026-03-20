نجاح ولادة مفاجئة في توك توك بطنطا .. وتحرك عاجل لمحافظة الغربية | صور

أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بجهود فرق هيئة الإسعاف المصرية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس أعلى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية لتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتأمين صلاة العيد واحتفالات المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك عقب نجاح طاقم إسعافي في التعامل الفوري مع بلاغ ورد إلى غرفة عمليات فرع الهيئة بالغربية، يفيد بوجود سيدة تبلغ من العمر 23 عامًا تعاني من آلام الولادة داخل توك توك بشارع البحر بمدينة طنطا، حيث تم على الفور توجيه سيارة إسعاف متمركزة بنظام الانتشار الحر في محيط البلاغ، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد.

وتمكن الفريق الإسعافي من إجراء عملية الولادة بنجاح في موقع البلاغ، مع الحفاظ الكامل على سلامة الأم والمولودة، قبل نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن هذا النموذج يعكس كفاءة المنظومة الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات، بما يحقق الأمان والرعاية الشاملة لكل أبناء المحافظة.