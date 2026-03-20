هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعادت ناسا إحياء الجدل حول لغز جيولوجي على سطح المريخ، بعد نشر مقطع مصور يُظهر تشكيلاً صخرياً يُشبه هرماً ثلاثي الأضلاع.

ويعود اكتشاف هذا التكوين إلى عام 2001 عبر صور التقطها مسبار “مارس غلوبال سيرفيور”، قبل أن يُعاد تداوله مؤخراً، ما أثار تساؤلات حول طبيعته.

ويرى بعض الباحثين أن الشكل قد يشير إلى بنية صناعية، بينما يؤكد علماء الجيولوجيا أنه نتاج عوامل طبيعية كالتعرية والانهيارات الأرضية.

ويقع التكوين في منطقة “كاندور كازما” ضمن نظام “فاليس مارينيريس”، ويبقى الحسم مرهوناً ببعثات استكشافية مستقبلية لدراسة الموقع عن قرب.

