وكيل «صحة كفر الشيخ» يُدلي بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب | صور

حرص الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالإدلاء بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب، مؤكدًا أهمية ممارسة الحق الدستوري والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على استكمال مسيرة التنمية، مشددًا على دور كل فرد في بناء مستقبل الوطن من خلال المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم الدولة المصرية لكافة الإجراءات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وتأكيدًا على أهمية المشاركة الشعبية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية.