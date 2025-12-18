محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات لمتابعة ثاني أيام جولة الإعادة.. صور

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة بدء عمل اللجان وسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان انضباط الأداء داخل جميع المقرات الانتخابية بكافة دوائر المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والعميد محمد بدار نائب المستشار العسكري، والعميد راني عبيد، ممثل مديرية أمن كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار رفع درجة الجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، مع انعقاد دائم لغرفة العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لتذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، بما يضمن انتظام عملية التصويت داخل 527 لجنة فرعية في 501 مركز انتخابي تتبع 4 لجان عامة، بقوة تصويتية تبلغ 2 مليون و420 ألفًا و182 ناخبًا في هذا الاستحقاق الوطني.

شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار توافر خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية والمظلات ومقاعد الانتظار، مع تخصيص أماكن ملائمة لكبار السن وذوي الهمم، وتأكيد جاهزية وسائل الإطفاء والمولدات الكهربائية وقوات التأمين.

دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي أبناء كفر الشيخ بالاستمرار في المشاركة الإيجابية بكثافة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مسؤولية وطنية ورسالة تعكس وعي أبناء المحافظة وريادتهم في المشاركة السياسية، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل فقط على تسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف.

كما خصصت المحافظة خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792)، إلى جانب توفير خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي:

‏https://www.elections.eg/inquiry