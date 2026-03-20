أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 60) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويشهد الطقس اليوم، وجود فرص أمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

بينما تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وتشهد الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح من (50 إلى 70) كم/س، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4) متر.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 24 درجة

وحذرت هيئة الأرصاد، من تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، وضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتشهد البلاد تذبذباً في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، خلال الطقس اليوم، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تتراوح ما بين 20 و23 درجة للعظمى، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات ليلاً.

وفي السواحل الشمالية، تسود أجواء تميل للبرودة نهاراً، حيث تتراوح العظمى بين 17 و19 درجة.

أما في جنوب البلاد، فتشير التوقعات تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى معدلاتها بواقع 27 درجة مئوية للعظمى، قبل أن تعاود الانخفاض الملحوظ بمقدار 11 درجة كاملة خلال ساعات الليل.