الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

مع اقتراب عيد الفطر، يحرص المصريون على تناول الفسيخ والرنجة كعادة تقليدية راسخة، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من مخاطر تناول الفسيخ الفاسد لما قد يسببه من تسمم خطير.





وتشمل الأعراض جفاف الفم، صعوبة البلع، زغللة في العين، ضعف العضلات، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد تتطور إلى شلل يهدد الحياة.





وأكدت الجهات الصحية ضرورة شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة، وتجنب تقديمها للفئات الأكثر عرضة للخطر.





كما شددت على سرعة التوجه إلى مراكز السموم عند ظهور أي أعراض، لتلقي العلاج المناسب الذي قد يشمل المصل المضاد والدعم الطبي المكثف.





