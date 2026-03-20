موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر

حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 ، حيث لم يتم صدور أي تعليمات رسمية مخالفة لذلك حتى الآن .

وشدد المصدر ، على أن تحديد يوم الثلاثاء القادم ليكون موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر ، يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي قرر رسميا انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 يوم الإثنين القادم .

عودة الدراسة بعد عيد الفطر

وأكد المصدر أنه بمجرد عودة الدراسة بعد عيد الفطر ، سوف تعود العملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية لوضعها الطبيعي المنتظم ، حيث سيتم استئناف حصص الجدول المدرسي و شرح مقررات الترم الثاني وآداء التقييمات و عقد امتحانات شهر مارس 2026

وأوضح المصدر انه بعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر ، سيتم تسجيل الغياب بشكل منتظم ، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزين بنسب الغياب المسموح لها قانوناً .

اجازة عيد الفطر 2026

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس عام 2026 ميلادية، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أعلن وزير العمل حسن رداد ، عن صدور كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

وأكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح وزير العمل ، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.