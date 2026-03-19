ضوابط ومتطلبات تطبيق نظام “التعليم الأونلاين” لطلاب المدارس| تربوي يوضح

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك ضوابط ومتطلبات لتطبيق نظام “التعليم الأونلاين” في المدارس حال اتخاذ قرار بذلك.

وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له : أعتقد أن أجدر الوزارات بتطبيق نظام الأونلاين هي وزارة التربية والتعليم، وذلك نظرا لضخامة أعداد العاملين والمتعاملين معها؛ حيث يبلغ عدد الطلاب أكثر من ٢٥ مليون طالب ، موزعين على حوالي ٦٣ ألف مدرسة، بالإضافة إلى أكثر من مليون معلم

وأضاف الدكتور تامر شوقي : إن تطبيق نظام الأونلاين في المدارس سيحقق عدة فوائد، منها تقليل كمية الهدر الكبيرة الناتجة عن استهلاك مصادر الطاقة المستخدمة في وسائل نقل الطلاب إلى المدارس من بنزين وسولار وغيرها، وكذلك تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في المدارس ، كما يسهم ذلك في تخفيف ازدحام الطرق، مما يساعد على تقليل كميات الهدر الناتجة عن بطء حركة المرور أو توقفها، فضلا عن أن ذلك يخفف الأعباء الاقتصادية والدراسية على الطلاب وأسرهم.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ، أنه مع ذلك، فهناك بعض الضوابط والمتطلبات التي يجب وضعها في الإعتبار عند تطبيق نظام الأونلاين في المدارس، منها:

مراعاة التدرج في عدد أيام الدراسة بنظام الأونلاين؛ حيث يُفضل بوجه عام زيادة عدد أيام الدراسة الأونلاين مع التقدم في الصفوف الدراسية، لتصل إلى يومين أو ثلاثة في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، بينما لا تزيد عن يوم واحد أو يومين في الصفوف التأسيسية الأولى، والتي يفضل فيها زيادة جرعات التعليم المباشر.

مراعاة تنظيم أيام الدراسة الأونلاين بشكل متبادل وفقًا لعدد الصفوف الدراسية داخل المدرسة؛ فمثلًا في المرحلة الابتدائية، تكون أيام الأونلاين للصفين الأول والثاني مختلفة عن أيام الصفين الثالث والرابع، والتي تختلف بدورها عن الصفين الخامس والسادس، وهكذا، مما يسهم في تقليل الكثافة وخفض استهلاك الموارد.

ضرورة توفير منصة تعليمية رسمية تابعة لوزارة التعليم للحصص الأونلاين، تتيح عقد الحصص المختلفة، بحيث يكون لكل طالب حساب عليها، بشكل مشابه لمنصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، على أن تتضمن تسجيلات للحصص المشروحة ومصادر تعلم متنوعة.

توفير تدريب كافٍ للمعلمين والطلاب على استخدام المنصة قبل التطبيق الفعلي لنظام الحصص الأونلاين.

توفير بدائل مختلفة ومجانية ورسمية ومعتمدة من الوزارة للتعليم الأونلاين، مثل القنوات التعليمية التابعة للوزارة كقنوات "مدرستنا".

توفير آليات واضحة لمتابعة حضور وغياب الطلاب في الحصص الأونلاين.

مراعاة طبيعة المواد الدراسية عند تدريسها أونلاين؛ حيث يمكن تدريس بعض المقررات النظرية بشكل أفضل عبر الأونلاين مثل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والفلسفة، بينما توجد مقررات أخرى يصعب تدريسها بهذه الطريقة مثل اللغات الأجنبية لتلاميذ الصفوف الأولى، أو العلوم والرياضيات التي تحتاج إلى تفاعل مباشر بين المعلم والطالب، وكذلك الأنشطة العملية، مما يتطلب إعادة توزيع الجداول والحصص وفقا لذلك.

يُفضل أن يقدم الطلاب الواجبات والتكليفات بشكل يدوي مكتوب، وأن تكون التقييمات خلال أيام الحضور المباشر، تجنبا لنسخ الإجابات من أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما شدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة مراعاة بعض التحديات التي قد تعوق التعليم الأونلاين الناجح ومنها:

- ضعف الإنترنت في الكثير من المناطق

- عدم توافر أجهزة رقمية لدى الكثير من الطلاب

- ضعف قدرة بعض المعلمين وخاصة كبار السن على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم

- احتمالية ضعف الإنضباط، وزيادة معدلات تغيب الطلاب عن الحصص الأونلاين

الحكومة تدرس العمل عن بعد في بعض القطاعات

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس العمل عن بعد في بعض القطاعات يومين في الاسبوع ، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يسري علي المصانع محطات المياه والغاز والنقل والمنشآت الصحية .

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا لترشيد الاستهلاك الكهربائي لافتا ان وفقا لتقديرات وزارة الكهرباء سوف يوفر هذا الإجراء من الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت هذه القرارت لعدم زيادة الأسعار مرة أخري.