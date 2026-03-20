عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الرمال المثارة وتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الإسكندرية-العلمين -سيدى عبد الرحمن ) والصحراء الغربية.

بينما الوجه البحرى ( الدلتا ) ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على موعد مع موجة من الأتربة والرمال المثارة التى تؤدى إلى تدهور الرؤية إلى أقل من 1000 متر خلال الساعات القليلة القادمة .

ويجب توخى الحيطة والحذر، مع استمرار نشاط الرياح وهبات الرياح القوية على أغلب الأنحاء.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة عدم الاستقرار على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات مشددة من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تربك أجواء احتفالات عيد الفطر المبارك، في ظل موجة من التقلبات الجوية العنيفة التي تضرب العديد من المحافظات.

وشهدت محافظة الوادي الجديد عواصف ترابية شديدة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة بين المراكز والمحافظات، ما استدعى رفع درجة الاستعداد القصوى.

وقرر المحافظ رفع حالة الطوارئ بكافة المرافق والخدمات، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، وتوجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع أي مستجدات أو طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، وقالت إن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحياناً، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بشكل أخف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وستؤدي الرياح النشطة المثيرة للأتربة لانخفاض الرؤية، مع سقوط أمطار رعدية قد تصل لـ "حد السيول" في سيناء والصعيد والسواحل الشمالية، ما قد يؤدي لقطع بعض الطرق.

والعظمى ستسجل نحو 19 درجة مئوية، بينما تهبط الصغرى إلى 10 درجات، محذراً من تخفيف الملابس أو القيادة المتهورة في ظل الأتربة والشبورة المائية.