جولة الإعادة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد اللجان الانتخابية| صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من اللجان الانتخابية بنطاق الدائرة الثانية التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في سهولة ويسر.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بوعي مواطني المحافظة وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية واختيار من ينوب عنهم بكل حرية وشفافية ونزاهة تامة.

وفي سياق متصل، فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لسباق جولة الإعادة انتخابات مجلس النواب، وسط توافد الناخبين على لجان الانتخابات.