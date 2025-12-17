قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
محافظات

بعد غلق الصناديق.. محافظ كفر الشيخ: الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار إلى غلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المرقمة بمعرفة المستشارين، والتحفظ عليها بمعرفة أطقم الحراسة من قوات الشرطة، وسط إجراءات تأمينية مشددة بجميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن العملية الانتخابية سارت اليوم في أجواء هادئة ومنضبطة، دون رصد أية معوقات أو شكاوى مؤثرة، بما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

 وأشار إلى أن جميع اللجان ستفتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غدٍ الخميس 18 ديسمبر 2025، لاستكمال التصويت في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، تواصل انعقادها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والتنسيق الفوري مع كافة الجهات التنفيذية والخدمية والأمنية، بما يضمن انتظام التصويت، وسلامة المواطنين، والالتزام الكامل بالحياد التام.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن قاعدة الناخبين بالمحافظة تبلغ مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 501 مركز انتخابي تضم 527 لجنة فرعية تابعة لـ 4 لجان عامة، مؤكدًا استمرار الجاهزية الكاملة لكافة المقار الانتخابية من حيث التأمين، والنظافة العامة، والإنارة، وتوفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم.

