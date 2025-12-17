بعد غلق الصناديق.. محافظ كفر الشيخ: الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار إلى غلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المرقمة بمعرفة المستشارين، والتحفظ عليها بمعرفة أطقم الحراسة من قوات الشرطة، وسط إجراءات تأمينية مشددة بجميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن العملية الانتخابية سارت اليوم في أجواء هادئة ومنضبطة، دون رصد أية معوقات أو شكاوى مؤثرة، بما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأشار إلى أن جميع اللجان ستفتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غدٍ الخميس 18 ديسمبر 2025، لاستكمال التصويت في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، تواصل انعقادها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والتنسيق الفوري مع كافة الجهات التنفيذية والخدمية والأمنية، بما يضمن انتظام التصويت، وسلامة المواطنين، والالتزام الكامل بالحياد التام.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن قاعدة الناخبين بالمحافظة تبلغ مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 501 مركز انتخابي تضم 527 لجنة فرعية تابعة لـ 4 لجان عامة، مؤكدًا استمرار الجاهزية الكاملة لكافة المقار الانتخابية من حيث التأمين، والنظافة العامة، والإنارة، وتوفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم.