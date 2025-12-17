تسليم 6 أجهزة تعويضية وكراسٍ متحركة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، تسليم 6 أجهزة تعويضية وكراسٍ متحركة للمرضى غير القادرين بمراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، ولفت إلى دعم المحافظة اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية لدعم غير القادرين.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئاً على الآخرين.