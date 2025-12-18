عام الحصان الناري 2026 .. خبيرة فلك وطاقة تكشف الأبراج الأكثر والأقل حظًا

كشفت خبيرة الطاقات والفلك، وفاء حامد، عن توقعاتها لعام 2026 المعروف باسم "عام الحصان الناري"، مؤكدة أن العام سيكون سريع الإيقاع ويحمل تحولات وفرصًا مهمة على الصعيدين المهني والعاطفي والمالي.

وأوضحت حامد خلال استضافتها في برنامج "أبطال مجالنا" على شبكة قنوات الشمس، أن الأبراج الأكثر حظًا هذا العام تشمل الجوزاء والسرطان والحوت والعذراء والعقرب والقوس، حيث ستشهد هذه الأبراج تحولات إيجابية وفرصًا مالية وعائلية ومهنية جديدة.

أما الأبراج الأقل حظًا، فذكرت وفاء حامد أن الميزان والأسد والدلو والثور والحمل بحاجة إلى الحذر وضبط التصرفات والانتباه للقرارات لتفادي المشكلات والخسائر خلال العام.

وأشارت إلى أن عام 2026 يمثل مرحلة مهمة للاستفادة من الطاقة الكونية وتحقيق التطوير الشخصي، مؤكدًة أن الفرص ستكون متاحة لمن يعرف كيف يستثمرها.