قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 ديسمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

تجنب الاعتماد المفرط على الآخرين، وسيكون أداؤك ممتازًا، سيمنحك الاهتمام بأنشطتك المفضلة راحة نفسية. ستساعد والدتك في تنظيف المنزل.

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

رغبتك في التميز ستعزز ثقتك بنفسك وكفاءتك. ستسعد بإنجازات أطفالك التعامل مع المشاكل بهدوء سيحقق لك أفضل النتائج، سيبقى إيمانك راسخًا. أي مهمة تضطلع بها ستُنجز بنجاح. حافظ على سرية بعض الأمور اليوم، تجنب العناد..

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

من الصعب بعض الشيء إدخال السرور على قلوب أفراد عائلتك والحفاظ على تماسكهم، لكنك ستنجح، يُنصح بمواجهة المواقف دون انتظار دعم معنوي أو عملي من الآخرين. يمكنك أخذ استراحة قصيرة لقضاء بعض الوقت مع عائلتك.  

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

 سيكون عملك في المكتب جديرًا بالثناء. قد تسترد أموالًا أو ممتلكات مفقودة. ستتعزز العلاقات الأسرية، وقد يزورك ضيف. قد يقدم لك الأصدقاء مساعدة في أمور مالية.

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

الحظ حليفك، وستُحسّن مكاسبك في العمل من مزاجك. سيزداد احترامك وتقديرك الاجتماعي، من المحتمل أن تسافر لأسباب تتعلق بالعقارات.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

قد تعمل على مسودة مشروع مُربح. ستُخصص وقتًا للدراسات المُتخصصة. من المُرجح أن تشعر بالسعادة والرضا. قد تُؤدي مهاراتك الخطابية إلى النجاح ستُنجز المهام التي طال انتظارها سيسود الهدوء النفسي، وقد تنتهي المشاكل القديمة.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

يمكن لمن يخططون لمشاريع جديدة البدء بها الآن، ستشهد شركات السيارات تحسناً في المبيعات. على الرياضيين مواصلة تدريباتهم بجدّ قد تبدأ مرحلة جديدة في علاقة شخصية. تخف حدة مشاكل الربو. قد يخطط أصحاب مزارع الألبان للتوسع، مما يعزز وضعهم المالي.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

ستكون القرارات التي تتخذها بناءً على فهمك العميق مفيدة وستبني هوية مميزة في المجتمع. ويتطلب الأمر ضبط النفس والسيطرة على الرغبات المتنامية.

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

يجب عليهم إجراء بحث دقيق قبل القيام بأي استثمارات جديدة. ينبغي عليهم الاهتمام بصحة كبار السن وأفراد الأسرة الأكبر سنًا.

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 



على الشباب تجنب القرارات العاطفية. تعامل مع أنشطة الحياة بواقعية. شارك لحظات ممتعة مع عائلتك. قد تُثير موهبتك إعجاب الآخرين. من المحتمل أن تخفّ بعض المشاكل الشخصية.

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

قد تظهر خطط سفر بسبب العمل أو التجارة. ستنجح في إنجاز المهام المؤجلة منذ فترة طويلة على الطلاب التركيز على دراستهم لتحقيق النجاح. ستكون حياتك الزوجية رائعة. سيدعمك شريك حياتك في عملك. قد يطلب الأطفال بعض المستلزمات الأساسية.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 



هذا وقت مناسب للتقدم؛ فالجهود الصحيحة ستؤتي ثمارها. يستمر الاهتمام بالعمل الاجتماعي قد ينتقدك البعض ويشتتون انتباهك عن أهدافك. التخطيط لمشروع تجاري جديد أمرٌ مُناسب قد تلتقي بصديق بعد بضعة أيام.

حظك اليوم توقعات الأبراج الأبراج برج الحمل برج الجوزاء برج العقرب برج الثور برج القوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تعلن فوز المرشحين في شعبة محرري شؤون البيئة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات :تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

لحم الغذلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

الملاعب البريطانية تستبدل برجر لحم البقر بلحم الغزلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد