أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل

يُواجه نادي الزمالك أزمة حقيقية فى حسم صفقة حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت فى ميركاتو الشتوي القادم بسبب وصول عدد كبير من العروض للاعب بعد تألقه في بطولة كأس العرب.

ويحاول نادي الزمالك الاستعانة بالإيميلات المتبادلة مع نادي بتروجيت بشأن إتمام التعاقد مع لاعب الوسط حامد حمدان الذي تم الاتفاق عليه في الانتقالات الصيفية.

ولكن الإيميلات المُتبادلة ليست مُلزمة قانونيًا على أي طرف، ولا تفرض أي عقوبات على النادي في حال قرّر بيع اللاعب لأي فريق آخر.

وتُعد الإيميلات مجرد اتصالات ومفاوضات وتنسيق بين الناديين لمُتابعة سير المفاوضات، لكنها لا تمثل اتفاقًا رسميًا أو مُلزمًا ينظم حقوق أي طرف قانونيًا.

وتدرس إدارة نادي بتروجيت كل العروض المُقدمة لضم حامد حمدان، سواء من النادي الأهلي أو بيراميدز أو الأندية العربية، والعرض المناسب لرغبة اللاعب سيكون حاسم في وجهته القادمة.