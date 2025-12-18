قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل
إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية
مشهد إنساني.. رجل أمن يساعد مسنة للدخول للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة بالمنوفية
مواجهة حرس الحدود.. الزمالك يبحث عن الانتصار وسط تحديات الإصابات وتجربة الشباب

يترقب جماهير القلعة البيضاء المواجهة المرتقبة بين الزمالك وحرس الحدود والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في اختبار صعب للأبيض الذي يدخل اللقاء وسط غيابات مؤثرة في صفوفه الأساسية.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا حيث تمثل فرصة حقيقية للاعبين البدلاء لإثبات قدراتهم وفرض أنفسهم على الجهاز الفني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق مع إصرار واضح على مواصلة المنافسة وعدم التراجع عن موقعه الطبيعي بين الكبار.

غياب عواد وقلق في حراسة المرمى

وشهدت تدريبات الزمالك، اليوم الأربعاء، غياب محمد عواد حارس مرمى الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود حيث أكد مصدر داخل النادي أن إصابة في القدم حالت دون مشاركته في المران وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

غيابات عديدة تضرب صفوف الزمالك

ويعاني الزمالك من سلسلة غيابات مؤثرة حيث يغيب أحمد ربيع وعبد الله السعيد بداعي الإصابة، فيما يتواجد محمود بنتايج مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب وانضم سيف الجزيري لمعسكر منتخب تونس استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

كما يغيب حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم إلى معسكر منتخب مصر بالإضافة إلى شيكو بانزا المتواجد مع منتخب أنجولا ما يفرض تحديًا كبيرًا على الجهاز الفني في اختيار التشكيل الأنسب.

عمر جابر يقترب من العودة

وفي المقابل، يقترب عمر جابر من العودة إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن اللقاء السابق أمام كهرباء الإسماعيلية بسبب الإجهاد حيث فضل الجهاز الفني منحه راحة تامة وتجهيزه بدنيا للمباراة المقبلة على أن يكون خيارا مطروحا وفي حال عدم اكتمال جاهزيته سيتم الاعتماد عليه في مواجهة بلدية المحلة بكأس مصر.

آدم كايد جاهز للمشاركة

وعن موقف الفلسطيني آدم كايد أكد مصدر بنادي الزمالك جاهزية اللاعب للمشاركة في مواجهة حرس الحدود بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية حيث شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة الأخيرة.

فرصة للبدلاء وتصعيد الناشئين

ويكثف أحمد عبد الرؤوف جهوده خلال التدريبات الأخيرة لتجهيز البدلاء بدنيا وفنيا مع دراسة أفضل الحلول لتعويض الغيابات وتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء خاصة أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتقييم عناصر الفريق.

وفي ظل الأزمة، لجأ الزمالك إلى تصعيد عدد من الناشئين حيث تم ضم 8 لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول إلى جانب تصعيد السيد أسامة لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005 لتوفير حلول إضافية أمام الجهاز الفني.

فرصة أخيرة لمحمود جهاد

وعقد أحمد عبد الرؤوف جلسة خاصة مع محمود جهاد لاعب وسط الفريق شدد خلالها على ثقته في إمكاناته وقدرته على تقديم إضافة قوية خلال المرحلة المقبلة مطالبًا إياه بمضاعفة الجهد والتركيز.

وأكد المدير الفني أن محمود جهاد سيكون ضمن تشكيل الفريق في مواجهة حرس الحدود مشددًا على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث معتبرا بطولة كأس عاصمة مصر فرصة مناسبة لمنح عدد من اللاعبين فرصة الظهور والوقوف على جاهزيتهم الفنية.

