شبح عقوبات جديدة.. إعلامي يكشف عن أزمة جديدة تواجه الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن أزمة جديدة تواجه نادي الزمالك بشأن المستحقات المتأخرة للاعبين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يواجه شبح عقوبات جديدة بسبب مستحقات صفقتي عبد الحميد معالي وخوان بيزيرا لأنديتهما".

وشهد نادي الزمالك على مدار الفترة الماضية، عددا كبيرا من الأزمات المالية الحادة التي أدت لإيقاف القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأعلن الفيفا إيقاف القيد 7 مرات لنادي الزمالك، آخرها أمس بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا لصالح نادي إستريلا البرتغالي والتي قدرت بنحو 200 ألف دولار.

يأتى ذلك نتاج سحب أرض فرع أكتوبر من نادي الزمالك، التي كانت القشة الأخيرة التي يتمسك بها المجلس للاستمرار في إنهاء الأزمات المالية.