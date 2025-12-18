خالد الغندور يوجه رسالة عبر حسابه على فيسبوك

شارك الإعلامي خالد الغندور، رسالة للجمهور في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “عامل الناس بأدبك لا بأدبهم، فأنت تمثل نفسك وهم يمثلون أنفسهم”.

وعلق الإعلامي خالد الغندور، على استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “ما هي توقعاتكم لمشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في المغرب وهل ممكن نصل لمرحلة ترضي المصريين وهل هناك أمل في التتويج بهذه البطولة”.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى المملكة المغربية، التي تستضيف النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا تم توزيعهم على 6 مجموعات.