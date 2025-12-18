علماء يتوقعون سيناريو انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر

حذر علماء هنود من أن إنفلونزا الطيور (H5N1) قد تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العالمية في حال اكتسب الفيروس القدرة على الانتقال المستدام بين البشر، مشيرين إلى أن نافذة التدخل المبكر قد تكون ضيقة للغاية قبل خروج أي تفش محتمل عن السيطرة.

وبحسب تقرير علمي محكم نشرته مجلة BMC Public Health، أعده الباحثان في جامعة أشوكا في الهند فيليب شيريان وجوتام مينون، فإن انتقال الفيروس من الطيور إلى البشر قد يبدأ بحالة واحدة فقط، غالبًا لشخص يعمل في تربية الدواجن أو في الأسواق أو يتعامل مباشرة مع الطيور المصابة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في ما يلي ذلك من انتقال بشري–بشري.

بارقة أمل في السيطرة

ويشير التقرير إلى أن إنفلونزا الطيور متوطنة منذ سنوات في جنوب وجنوب شرق آسيا، وقد سجلت إصابات بشرية متفرقة منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر تسعينيات القرن الماضي. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 990 إصابة بشرية بفيروس H5N1 في 25 دولة خلال الفترة من 2003 حتى أغسطس 2025، توفي منهم 475 شخصًا، أي بمعدل وفيات يقارب 48%.

وفي الولايات المتحدة، تسبب الفيروس في نفوق أو إعدام أكثر من 180 مليون طائر، وانتقل إلى أكثر من ألف قطيع من الأبقار في 18 ولاية، كما أصيب ما لا يقل عن 70 شخصًا، معظمهم من العاملين في المزارع، مع تسجيل عدة حالات دخول إلى المستشفيات وحالة وفاة واحدة.

كما شهدت الهند نفوق نمور وفهد في مركز إنقاذ للحياة البرية في مدينة ناجبور مطلع العام الجاري بسبب الفيروس.

واعتمد الباحثان في دراستهما على منصة محاكاة مفتوحة المصدر تعرف باسم BharatSim، كانت قد استخدمت سابقًا في نمذجة جائحة كوفيد-19، لمحاكاة كيفية انتشار فيروس H5N1 في حال تفشيه بين البشر في بيئة واقعية.

تسرب العدوي للبشر

وخلصت الدراسة إلى أن احتواء التفشي يصبح ممكنًا بدرجة كبيرة إذا جرى التدخل المبكر جدًا، إذ تشير النماذج إلى أنه في حال اكتشاف حالتين فقط، وفرض حجر صحي صارم على المخالطين المباشرين وأسرهم، يمكن وقف انتشار المرض. أما عند وصول عدد الحالات إلى نحو 10، فإن احتمال تسرب العدوى إلى المجتمع الأوسع يصبح مرتفعًا للغاية، وتصبح السيطرة على التفشي شبه مستحيلة.

ولاختبار السيناريو في ظروف واقعية، اختار الباحثان نموذج قرية في منطقة ناماكال بولاية تاميل نادو، إحدى أهم مناطق إنتاج الدواجن في الهند، والتي تضم أكثر من 1600 مزرعة ونحو 70 مليون دجاجة.

وأكد الباحثون أن خطر الجائحة لا يزال منخفضًا حاليًا، إلا أن الدراسة تبرز أهمية المراقبة الصحية الدقيقة والاستجابة السريعة والمرنة، باعتبارها العامل الحاسم في منع تحول إنفلونزا الطيور إلى وباء عالمي.