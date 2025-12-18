قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

علماء يتوقعون سيناريو انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

حذر علماء هنود من أن إنفلونزا الطيور (H5N1) قد تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العالمية في حال اكتسب الفيروس القدرة على الانتقال المستدام بين البشر، مشيرين إلى أن نافذة التدخل المبكر قد تكون ضيقة للغاية قبل خروج أي تفش محتمل عن السيطرة.

وبحسب تقرير علمي محكم نشرته مجلة BMC Public Health، أعده الباحثان في جامعة أشوكا في الهند فيليب شيريان وجوتام مينون، فإن انتقال الفيروس من الطيور إلى البشر قد يبدأ بحالة واحدة فقط، غالبًا لشخص يعمل في تربية الدواجن أو في الأسواق أو يتعامل مباشرة مع الطيور المصابة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في ما يلي ذلك من انتقال بشري–بشري.

بارقة أمل في السيطرة

ويشير التقرير إلى أن إنفلونزا الطيور متوطنة منذ سنوات في جنوب وجنوب شرق آسيا، وقد سجلت إصابات بشرية متفرقة منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر تسعينيات القرن الماضي. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 990 إصابة بشرية بفيروس H5N1 في 25 دولة خلال الفترة من 2003 حتى أغسطس 2025، توفي منهم 475 شخصًا، أي بمعدل وفيات يقارب 48%.

وفي الولايات المتحدة، تسبب الفيروس في نفوق أو إعدام أكثر من 180 مليون طائر، وانتقل إلى أكثر من ألف قطيع من الأبقار في 18 ولاية، كما أصيب ما لا يقل عن 70 شخصًا، معظمهم من العاملين في المزارع، مع تسجيل عدة حالات دخول إلى المستشفيات وحالة وفاة واحدة. 

كما شهدت الهند نفوق نمور وفهد في مركز إنقاذ للحياة البرية في مدينة ناجبور مطلع العام الجاري بسبب الفيروس.

واعتمد الباحثان في دراستهما على منصة محاكاة مفتوحة المصدر تعرف باسم BharatSim، كانت قد استخدمت سابقًا في نمذجة جائحة كوفيد-19، لمحاكاة كيفية انتشار فيروس H5N1 في حال تفشيه بين البشر في بيئة واقعية.

تسرب العدوي للبشر

وخلصت الدراسة إلى أن احتواء التفشي يصبح ممكنًا بدرجة كبيرة إذا جرى التدخل المبكر جدًا، إذ تشير النماذج إلى أنه في حال اكتشاف حالتين فقط، وفرض حجر صحي صارم على المخالطين المباشرين وأسرهم، يمكن وقف انتشار المرض. أما عند وصول عدد الحالات إلى نحو 10، فإن احتمال تسرب العدوى إلى المجتمع الأوسع يصبح مرتفعًا للغاية، وتصبح السيطرة على التفشي شبه مستحيلة.

ولاختبار السيناريو في ظروف واقعية، اختار الباحثان نموذج قرية في منطقة ناماكال بولاية تاميل نادو، إحدى أهم مناطق إنتاج الدواجن في الهند، والتي تضم أكثر من 1600 مزرعة ونحو 70 مليون دجاجة.

وأكد الباحثون أن خطر الجائحة لا يزال منخفضًا حاليًا، إلا أن الدراسة تبرز أهمية المراقبة الصحية الدقيقة والاستجابة السريعة والمرنة، باعتبارها العامل الحاسم في منع تحول إنفلونزا الطيور إلى وباء عالمي.

إنفلونزا الطيور H5N1 فيروس علماء هنود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

طلعت زكريا

فى ذكري ميلاد طلعت زكريا .. ابنه يكشف عن سر خطير بعد وفاته

فيلم “صوت هند رجب”

طرح فيلم «صوت هند رجب» بالسينمات السعودية .. اليوم

بعثة منتخب مصر

هشام ماجد يدعم لاعبي منتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية| ماذا قال؟

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد