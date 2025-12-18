قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
توك شو

رئيس لجنة الدقهلية: كثافات كبيرة بأغلب اللجان وجارٍ دعمها لضمان انتظام التصويت

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد رئيس لجنة الدقهلية المشرفة على العملية الانتخابية، أن لجان الاقتراع بالمحافظة تشهد كثافات كبيرة من الناخبين، في عدد كبير من المقار الانتخابية، ما يعكس إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على المشاركة.

وأوضح رئيس لجنة الدقهلية خلال  مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أنه جارٍ دعم جميع اللجان التي تشهد تكدسات بعدد إضافي من القضاة والموظفين، إلى جانب توفير المستلزمات اللوجستية اللازمة، وذلك لمنع حدوث أي تعطل في سير العملية الانتخابية.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر، بما يحقق الانسيابية داخل اللجان ويحافظ على انتظام التصويت.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تيسير عملية الاقتراع أمام المواطنين، وضمان إجرائها في أجواء منظمة وآمنة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها داخل محافظة الدقهلية.

وفي هذا السياق،أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، على وجود تحديات في بعض اللجان بمحافظة الدقهلية خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، داعيًا إلى تعزيز الدعم القضائي لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

كثافات داخل بعض اللجان

أوضح بنداري أن اللجنة 42 و24 تشهد كثافات ملحوظة، مشيرًا إلى أن العديد من اللجان تحتاج إلى دعم إضافي من أعضاء الهيئة القضائية لتسهيل سير التصويت وتنظيم الناخبين.

وأشار بنداري إلى واقعة في اللجنة 45، حيث أغمي على أحد الزملاء أثناء أداء مهامه، ورد رئيس اللجنة بعدم إخطار الهيئة بالواقعة، ما يعكس أهمية متابعة جميع اللجان بشكل دقيق وتوفير الدعم اللازم في الوقت المناسب.

رسالة المواطنين: المشاركة حق ومسؤولية

وجّه بنداري رسالة للمواطنين قائلاً:"المشاركة في العملية الانتخابية حق لكم؛ لا تتركوه ولا تهملوه، فصناعة المستقبل تبدأ من المشاركة الواعية والإرادة الحرة في الاختيار."

وأكد على الدور الحيوي للمرأة المصرية في المشاركة الانتخابية، مشيدًا بمساهمتها المستمرة في تعزيز الوعي بقضايا الوطن والمشاركة في جميع الاستحقاقات.

فتح اللجان وفرص التصويت

أعلن بنداري أن 4494 لجنة فرعية فتحت أبوابها في 13 محافظة لاستقبال الناخبين، حيث يتنافس المرشحون على 101 مقعد.

وشدد على أن الوقت متاح أمام المواطنين حتى الساعة التاسعة مساءً للمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم في مجلس النواب 2025.

العملية الانتخابية المستشار أحمد بنداري انتخابات النواب

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

