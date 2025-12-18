قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن منظومة ACI.. تعرف على التفاصيل

جمارك
جمارك
محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القلائل المقبلة، تفعيل منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات ACI علي مستوي الموانئ الجوية والمطارات؛ لتعظيم سبل دعم الصادرات المصرية والتيسير علي المستثمرين.

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز الأسئلة والأجوبة الموجهة للمستثمرين لتوعيتهم بكيفية تطبيق والانضمام لتلك المتظومة الجديدة.

•  ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟

نظام إلكتروني حديث ضمن منظومة التحول الرقمي لمصلحة الجمارك المصرية، يهدف إلى الاطلاع المسبق على بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها من بلد التصدير؛ على نحو يسمح بتقييم المخاطر الاولية بشكل استباقي، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي فور وصول البضائع.

•  ما الهدف من تطبيق هذا النظام؟

يستهدف النظام رفع كفاءة منظومة التجارة عبر الحدود، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء اللوجستي، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي عن الشحنات، وتعزيز الشفافية والرقابة المسبقة.

•  متى بدأ تطبيق النظام؟

بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية في 15 مايو 2022، وهي حاليًا متاحة للمستوردين عبر منصة «نافذة» وللمصدرين عبر منصة «كارجو إكس»، والتطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2026

•  ما أهم مزايا هذا النظام؟

-  اختصار زمن الإفراج الجمركي

-  توفير بيانات الشحنات قبل وصولها

-  تقليل تكاليف الإفراج

-  تمكين المتابعة الفورية للشحنات

-  الكشف المبكر عن المخاطر

-  الحد من التهرب وزيادة الحوكمة على حركة الاستيراد والتصدير

-  تحويل المطارات إلى بوابات عبور لا مخازن

•  من الأطراف الرئيسيون في تطبيق النظام؟

-  المستورد المصري أو وكيله «المخلص الجمركي»

-  المصدر الأجنبي

-  شركات الشحن أو الخطوط الجوية

•  ما متطلبات المستورد أو المستخلص الجمركي؟

- امتلاك حساب مفعّل على منصة «نافذة»

- وجود وحدة توقيع إلكتروني سارية

- الالتزام بإرسال طلب التسجيل المسبق قبل الشحن بوقت كافٍ

•  ما متطلبات المصدر الأجنبي؟

- امتلاك حساب مفعّل ومُتحقق منه على منصة «كارجو إكس»

- إدراج بيانات الشحنة والفاتورة إلكترونيًا

- إرسال المستندات المطلوبة قبل الشحن بمدة كافية

•  ما المراحل التي تمر بها عملية التسجيل المسبق؟

تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى «قبل الشحن» وتشمل إرسال البيانات والمستندات الكترونيا على منصة بلوك تشن والحصول على رقم «ACID

المرحلة الثانية «بعد الشحن» وتشمل رفع البيانات الإلكتروني للمانيفست على منصة «نافذة» .

جمارك بيانات مستند

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
توقيع عقد الشراكة
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
