الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لـ30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية

منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، النتائج الرسمية للدوائر الـ30 التي تم إلغاؤها قضائيًا من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد فحص محاضر الحصر والتظلمات المقدمة من المرشحين، مع تحديد مواعيد جولة الإعادة لهذه الدوائر داخل وخارج البلاد.

نتائج دوائر محافظة الجيزة

دائرة الجيزة: فوز هشام محمد بدوي.

دائرة البدرشين: فوز نادر الخبيري ومحمد رشاد حمزة، وإعادة بين أبو بكر غريب ومحمود سيد أبو زيد.

دائرة بولاق الدكرور: فوز علي خليفة ومحمد إسماعيل، وإعادة بين حسام المندوه وعربي زيادة.

دائرة العمرانية: إعادة بين محمود لملوم، سيد زغلول، دكتور جرجس لاوندي، ومحمد علي.

دائرة الهرم: إعادة بين محمد سلطان، وسيم كمال مخلوف، عبد الفتاح خطاب، وأحمد الجابري.

دائرة أول أكتوبر: فوز أحمد الشناوي، وإعادة بين أيمن أبو العلا وأحمد جبيلي.

دائرة منشأة القناطر: فوز ياسر عرفة، وإعادة بين علي سماح، مجدي الطويل، طارق الطويل، محمد الديب، محمد عبود، وناصر مقلد.

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

عقد مجلس إدارة الهيئة صباح اليوم اجتماعًا لمراجعة النتائج الرسمية للدوائر الـ30، وفحص التظلمات المقدمة من المرشحين، واتخاذ القرارات وفقًا للقانون، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

مواعيد جولة الإعادة

حددت الهيئة جولة الإعادة لهذه الدوائر كما يلي:

خارج البلاد: يومي 31 ديسمبر 2025 والأول من يناير 2026.

داخل البلاد: يومي 3 و4 يناير 2026.

إعلان النتيجة النهائية: يوم 10 يناير 2026، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.

قائمة الدوائر الملغاة قضائيًا

تشمل الدوائر الملغاة بأحكام قضائية عدة محافظات، وهي:

الوادي الجديد:

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز أدفو

الأقصر:

الدائرة الأولى قسم الأقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية:

الدائرة الأولى قسم أول المنتزه

المنيا:

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة:

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة:

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج:

الدائرة السابعة مركز البلينا

أسيوط:

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

الفيوم:

الدائرة الثالثة مركز سنورس

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي انتخابات مجلس النواب

