موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب  فرض حظر كامل على سفر مواطني 40 دولة إلى الولايات المتحدة، بدعوى اعتبارات أمنية.

ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها من أكثر قرارات الهجرة تشددًا منذ سنوات، ويستثني القرار الفرق المشاركة في مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا  والمكسيك.

فيما يطال الحظر دولًا تُصنّفها واشنطن بأنها تشكل مخاطر أمنية محتملة، ويعيد القرار إلى الأذهان سياسات الحظر التي اتبعها ترامب خلال ولايته الأولى، وسط توقعات بجدل واسع داخليًا ودوليًا حول تداعيات الخطوة وتأثيرها على العلاقات الأمريكية مع الدول المشمولة بالحظر.

خبير: الدستور الأمريكي غير واضح

كشف المحامي والأستاذ الجامعي ألان ديرشويتز أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسودة كتابه الذي يناقش ما إذا كان من الممكن دستورياً أن يخوض ترامب فترة رئاسية ثالثة، مشيراً إلى أن الدستور الأمريكي ليس واضحًا تمامًا في هذا الصدد.

وقال ديرشويتز لـ وول ستريت جورنال إن ترامب اطلع على مسودة الكتاب، التي تحمل عنوان “هل يمكن للرئيس ترامب دستورياً أن يخوض فترة ثالثة؟”، وأبدى اهتمامه بالقضية من منظور فكري بحت، وطلب من ديرشويتز استنتاجاته حول احتمال ترشحه لفترة ثالثة.

محاولات يهودية

وأضاف ديرشويتز: “هل أعتقد أنه سيرشح نفسه لفترة ثالثة؟ لا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك”، مشيرًا إلى أن الموضوع يثير اهتمامًا أكاديميًا أكثر منه رغبة فعلية في الترشح.

وتأتي تصريحات ديرشويتز بعد أن قالت المانحة الكبرى للحزب الجمهوري اليمينية اليهودية مريم أدلسون، خلال فعالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا اليهودي، إن المحامي أبلغها بأن ترشح ترامب لفترة ثالثة سيكون قانونيًا، وأعلنت استعدادها للتبرع بمبلغ 250 مليون دولار لدعم حملته في حال قرر الترشح.

ويشير الدستور الأمريكي، وتحديدًا التعديل الثاني والعشرون، إلى أن “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”، وهو التعديل الذي تم إقراره بعد انتخاب فرانكلين روزفلت أربع مرات. وكانت تصريحات ترامب السابقة قد ألمحت إلى استحالة ترشحه مرة أخرى، حيث قال في أكتوبر الماضي: “إذا قرأت الدستور، فالأمر واضح — لا يُسمح لي بالترشح. للأسف، لكن لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين”.

